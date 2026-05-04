Hassas terazi de bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 135 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, hassas terazi, bir adet cam pipo ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak S.D. (E-35) ve A.K. (K-39) tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek süre alındı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Mayıs tarihinde saat 22.45 sıralarında, Gazimağusa’da Beyoğlu Sokak üzerinde, Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin aldığı istihbarat doğrultusunda zanlıların bulunduğu adrese operasyon düzenlendiğini söyledi.

Polis memuru; operasyon sırasında S.D.’nin evin önünde, A.K.’nin ise ikametgah içerisinde tespit edildiğini açıkladı. S.D.’nin üzerinde yapılan aramada, tutmakta olduğu eşofmana sarılı bir poşet içerisinde yaklaşık 135 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydeden polis, olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.K.’nin ikametgahında da arama yapıldığını kaydetti. Polis, yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara, yaklaşık 0,5 gram ağırlığında metamfetamin olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi, bir adet cam pipo, iki adet cam pipo ağızlığı ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan bir biberon tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının da tutuklandığını, ele geçirilen maddelerin analiz sürecinin devam ettiğini ve olayın bağlantılarının araştırıldığını mahkemeye aktardı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak süre talebinde bulunan polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade etti. Mahkeme; sunulan şahadet ve yürütülen soruşturmanın selameti gereği S.D. (E-35) ve A.K.’nin (K-39) üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

