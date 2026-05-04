Lefkoşa açık pazarda 3 bağ yeşillik 100, domates 120, salatalık 40 liradan satıldı.
Pazarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer alan yeşillikler, özellikle sabah saatlerinde kısa sürede tükenirken, esnaf “yetişen aldı” yorumunda bulundu. Pazarda bazı ürünler ucuz olsa da bazılarının fiyatı cep yaktı. Özellikle meyvelerin yüksek fiyatı dikkat çekti.
Yeşil erik 450-500 lira, kayısı 450 lira, börülce 350 lira, şeftali 250 lira, kivi 180 lira ve armut 130-180 lira arasında satışa sunuldu.
Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Börülce: 350 TL
Ayşe kadın fasulye: 220-250 TL
Yeşil biber: 200 TL
Bezelye: 140 TL
Elma çeşitleri: 100 TL
Bakla: 75-100 TL
Domates: 120 TL
Yeşillik (3 adet): 100 TL
Dolmalık biber: 100 TL
Karpuz: 80 TL
Patlıcan: 60-70 TL
Pancar: 70 TL
Limon: 50 TL
Soğan: 40-50 TL
Salatalık: 40-50 TL
Sarma: 40-50 TL
Patates: 35 TL
Yeşillik: 30 TL
Portakal: 30 TL