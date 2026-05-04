Lefkoşa açık pazarda 3 bağ yeşillik 100, domates 120, salatalık 40 liradan satıldı.

Pazarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer alan yeşillikler, özellikle sabah saatlerinde kısa sürede tükenirken, esnaf “yetişen aldı” yorumunda bulundu. Pazarda bazı ürünler ucuz olsa da bazılarının fiyatı cep yaktı. Özellikle meyvelerin yüksek fiyatı dikkat çekti.

Yeşil erik 450-500 lira, kayısı 450 lira, börülce 350 lira, şeftali 250 lira, kivi 180 lira ve armut 130-180 lira arasında satışa sunuldu.

Pazarda bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Börülce: 350 TL

Ayşe kadın fasulye: 220-250 TL

Yeşil biber: 200 TL

Bezelye: 140 TL

Elma çeşitleri: 100 TL

Bakla: 75-100 TL

Domates: 120 TL

Yeşillik (3 adet): 100 TL

Dolmalık biber: 100 TL

Karpuz: 80 TL

Patlıcan: 60-70 TL

Pancar: 70 TL

Limon: 50 TL

Soğan: 40-50 TL

Salatalık: 40-50 TL

Sarma: 40-50 TL

Patates: 35 TL

Yeşillik: 30 TL

Portakal: 30 TL