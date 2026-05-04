Direndik ve başardık

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi boyunca kültürüne, diline, dinine ve geleneklerine sahip çıktığını vurgulayarak, “Kültürüne sahip çıkan halklar ayakta kalır.” dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Üstel, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen 28'inci Büyükkonuk Eko Gün etkinliğine katıldı.

28’incisi düzenlenen Eko Gün’ün büyük bir başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi boyunca kültürüne, diline, dinine ve geleneklerine sahip çıkarak bugünlere ulaştığını vurguladı.

1950’lilerden 1974’e kadar süren zorlu mücadeleye dikkat çeken Ünal Üstel, o yıllarda halkın kendi üretim gücüyle ayakta kaldığını, özellikle ev kadınlarının üretimdeki katkısının toplumsal yaşamda belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Başbakan Üstel, ülkenin kültürel mirasının Eko Gün gibi etkinliklerle yaşatıldığını belirterek, bu tür organizasyonların bölge halkının el emeği ürünlerini sergileyip pazarlayabildiği önemli platformlar haline geldiğini kaydetti.

Belediyeler reformuyla hizmet kapasitesi arttı

Hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren yerel yönetimlerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Üstel, hayata geçirilen reform sayesinde mali yapısı güçlenen belediyelerin hizmet kapasitesinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Geçmişte maaş ödemekte zorlanan belediyelerin bugün altyapıdan sağlığa, yollardan kültürel etkinliklere kadar birçok alanda etkin hizmet üretebildiğini ifade eden Başbakan Ünal Üstel, bu dönüşümün hükümetin kararlı politikalarının somut bir sonucu olduğunu vurguladı.

Eko Günler ülkenin tanıtımına katkı sağlıyor

Eko Gün gibi organizasyonların hem kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağladığını hem de ülkenin uluslararası tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirten Üstel, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen belediye başkanına, meclis üyelerine ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

