Müzik dolu bir gece 

Merit Royal Gardens Hotel & Casino, yaz konserleri kapsamında Türk müziğinin sevilen gruplarından Rubato’yu ağırladı. Açık hava sahnesinde gerçekleşen konserde grup, duygusal eserlerden eğlenceli şarkılara uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser, Şebnem Ferah’ın “Yağmurlar” adlı eseriyle başladı. Ardından seslendirilen birbirinden özel şarkılarla zaman zaman duygu dolu anlar yaşanırken, zaman zaman da konser alanı hep bir ağızdan söylenen şarkılar ve alkışlarla yankılandı.

Gecenin en etkileyici anlarından biri, “Kim Bilir Kimler Var Şimdi Kalbinde” eserindeki solo klarnet performansı oldu. Göksun Çavdar’ın kendine özgü yorumuyla hayat bulan klarnet solosu, dinleyicileri adeta büyüledi ve dakikalarca alkışlandı.

“Düşler Sokağı” eseri ise konserin en samimi anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Şarkıya konser alanındaki tüm misafirler hep bir ağızdan eşlik ederek geceye renk kattı. Hemen ardından eğlencenin temposu “Aman Yesinler” ve “Ah Bu Hayat Çekilmez” ile zirveye ulaştı. Misafirler yerlerinden kalkarak şarkılara danslarıyla eşlik ederken, açık hava konser alanı büyük bir coşkuya sahne oldu.

Rubato’nun seslendirdiği Ahmet Kaya’nın “Acımasız Olma Şimdi Bu Kadar” yorumu ise gecenin en duygu yüklü anlarından biri oldu. Şarkı boyunca Misafirlerimiz müziğe eşlik ederken, ortaya konserin en özel atmosferlerinden biri çıktı.

Final bölümünde seslendirilen son dört eser ise geceyi unutulmaz kıldı. Konseri izleyen herkes şarkıları Rubato ile birlikte söyleyerek adeta dev bir koro oluşturdu. Müziğin, duygunun ve eğlencenin aynı sahnede buluştuğu gece, Merit Royal Gardens Hotel & Casino’nun yaz sezonuna damga vuran konserlerinden biri olarak izleyenlerden tam not aldı.