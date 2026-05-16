Filmlere konu olur

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs’ta ender görülen ‘çocuk kaçırma’ olayı, adanın her iki bölgesinde polisleri harekete geçirdi. Eski kız arkadaşı olan ve Limasol’da yaşayan İngiliz vatandaşı kadını darp ederek, 2 yaşındaki çocuğunu yasa dışı yollardan kuzeye kaçıran 29 yaşındaki baba, bunu sosyal medyada paylaştıktan kısa bir süre sonra KKTC polisi tarafından yakalandı.

Olay Güney Kıbrıs’ta geniş yankı yarattı. Limasol polisine şikayette bulunan İngiliz anne, eski erkek arkadaşının bazı olaylara karıştığını ve Rum polisince arandığı için kuzeye kaçtığını söyledi. Soruşturmayı yürüten KKTC polisi ise, yasa dışı yollardan güneye giderek, anneyi darp ettikten sonra çocukla birlikte kuzeye geçen şahsı tutuklayarak dün mahkemeye çıkardı. Çocuğun nerede olduğu konusunda kesin bir bilgi elde edilemedi.

Yasa dışı yollardan güneye gitti, çocuğu aldı

Olay 13 Mayıs 2026 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre; Güney Kıbrıs’ta şiddet ve uyuşturucu suçlarından aranan Ö.O., yasa dışı yollardan güneye geçerek, Limasol’da yaşayan eski kız arkadaşının evine gitti. Zanlı, çocuğunun annesi K. M. ile bir süre tartıştıktan sonra 2 yaşındaki oğullarını alarak yine yasa dışı yollardan kuzeye geçti.

K. M. ise Limasol’da polise giderek, eski erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini ve çocuğunun kaçırıldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Rum polisi alarma geçerken, Ö.O. sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, çocuğu kaçırdığını doğruladı. Paylaşımında, “Aslanım benim, baban sana canını feda eder. Çocuğumu benden alacak kadar cesareti olan varsa, gelsin alsın bakalım” ifadelerini kullanan O.G. Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede olgular aktarıldı

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Cafer Erenköylü; 13 Mayıs’ta, zanlı Ö.O.’nun, kaçak olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçtiğini ve Limasol’da ikamet eden 35 yaşındaki eski kız arkadaşı olan İngiliz uyruklu kadının evine gittiğini söyledi. Polis, zanlının kadından olan oğlunu zorla alıp, yine KKTC’ye kaçak olarak geçtiği bilgisini aldıklarını anlattı. Zanlının da önceki gün sosyal medya üzerinden çocukla ilgili paylaşım yaptığını ve hemen harekete geçerek, zanlıyı evinde tespit ettiklerini aktaran polis, zanlının, olay günü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde görüldüğüne dair tanık ifadesi elde ettiklerimi de mahkemeye açıkladı.

Zanlıya yardım eden 3 kişinin de mesele kapsamında arandığını belirten polis, Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla da Rum polisiyle irtibata geçtiklerini açıkladı ve soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anne poliste ifade verdi

Bu arada Limasol Polis Müdürlüğü’ne giderek ifade veren çocuğun annesi K. M. darp edildiğini öne sürdü. Anne K.M. sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise "Beni öldürmeye çalıştı. Beni havuzda boğmaya çalıştı. Bebeğimi aldı. Lütfen bebeğimi bana geri getirin. Tek acım bebeğim. Dünyadaki hiçbir kadın bu travmayı, bu acıyı yaşamamalı” ifadelerini kullandı.

Kuzeye kaçırılan çocuğun nerede olduğu netlik kazanmazken, polisin soruşturmasının sürdüğü, Bilgi Değişim Ofisi’nin de konuyla ilgili gelişmeleri takip ettiği belirtildi.