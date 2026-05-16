Panik yaşandı

Güzelyurt Belediyesi’ne ait Kapalı Çarşı içerisinde bulunan Sergi Salonu’nda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın büyümeden söndürüldü. Ancak bazı eşyalar yandı, yoğun duman nedeniyle oluşan isten dolayı salondaki diğer eşyaların ve duvarların da zarar gördüğü ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; dün sabah saat 08.20 sıralarında Güzelyurt Belediyesi’ne ait Kapalı Çarşı içerisinde bulunan Sergi Salonu’nda yangın meydana geldi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının, cam kaplar içerisinde yer alan mumların masa üzerinde bulunan kâğıtları tutuşturması sonucu başladığının değerlendirildiği ifade edildi. Kâğıtların kısa sürede alev almasıyla birlikte yangının salona yayıldığı, olayın ardından çevredeki görevlilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirdiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü kaydedildi. Soğutma çalışmalarının ardından salonda inceleme yapıldığı aktarıldı.

Yangın sonucunda sergi salonunda bulunan bir ahşap masa, plastik sandalye, klima iç ünitesinin ve duman dedektörünün zarar gördüğü bildirildi. Ayrıca yoğun duman nedeniyle oluşan isten dolayı salondaki diğer eşyaların ve duvarların da zarar gördüğü ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı, yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026, 10:06