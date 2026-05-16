Satıcı aranıyor

Ercan Havalimanı’nda valizinde yapılan kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü ile bir miktar hintkeneviri bulundu. Ö.Y.A. ile arkadaşı M.C.D. (E-29) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 7 gün ek tutukluluk emri alındı. Zanlı Ö.Y.A.’nın ifadesinde uyuşturucuyu Girne’de adını bilmediği siyahi bir şahıstan aldığını söylediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda yolcu çıkış bölümünde denetim yapıldığını anlattı. Polis, Türkiye’de sakin zanlıların Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazından geçtikleri sırada Ö.Y.A.’nın ait valizde kalemlik çanta içinde metal öğütücü bulunduğunu ifade etti. Polis, ayrıca siyah renkli el çantası içerisinde yer alan küçük kavanozda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini kaydetti. Polis, söz konusu maddeler ile metal öğütücünün emare olarak alındığını, Ö.Y.A. ile arkadaşı M.C.D.’nin tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Ö.Y.A.’nın ifadesinde tatil için ülkeye geldiklerini, Girne’de gezerken siyahi bir şahsın uyuşturucu ister misin diye sorduğunu ve kendisinin bunu kabul ederek maddeyi, aldığını söylediğini aktardı.

Polis, emare olarak alınan madde ve metal öğütücünün incelenmek üzere devlet laboratuvarına gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirtti. Polis, zanlılara uyuşturucu veren şahsın tespiti için de soruşturma başlatıldığını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

