38 sabıka kaydı var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da zihinsel engelli 51 yaşındaki bir kadını zorla alıkoyarak evine götürdüğü ve ardından cinsel tecavüzde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan İ.L. (E-44), soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede zanlının toplam 38 adet sabıka kaydı bulunduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Löğmen Yücetürk; olayın 8 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Piyale Paşa Mahallesi’nde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı İ.L.’nin, bölgede ikamet eden zihinsel engelli 51 yaşındaki kadını zorla alıkoyarak kendi evine götürdüğünü ve ev içerisinde müştekiye cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru; müştekinin ablasının alıkoyma olayını öğrenmesinin ardından zanlının evine giderek kardeşini bulunduğu yerden aldığını ve daha sonra Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek resmi şikayette bulunduğunu açıkladı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını belirten polis, müştekinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ve yapılan muayenede bazı bulgular tespit edildiğini mahkemeye sundu.

Polis, zanlının ereksiyona giremediği yönünde iddia ortaya attığını ancak uzman doktor tarafından yapılan muayene sonucunda bu iddianın gerçeği yansıtmadığının belirlendiğini söyledi.

Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının toplam 38 adet sabıkası bulunduğunu, son olarak 2026 yılı Ocak ayında cezaevinden tahliye edildiğini ve kısa süre sonra yeniden ağır suçlamalarla mahkeme huzuruna çıkarıldığını ifade etti.

Polis, zanlının suç işlemeye meyilli bir kişi olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlının 80 günü aşmamak şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.