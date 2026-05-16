Yüzüne vurdu

Kendisine sattığı aracı devretmeyen döşeme ustası M.D.’yi darp eden R.B. şikayet üzerine tutuklandı. Döşemecinin Alayköy’deki iş yerine giden zanlının önce tehdit savurduğu, ardından yüzüne birkaç kez yumruk attığı belirtildi. Zanlı teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.15 sıralarında satın aldığı Hyundai Matrix marka aracın kendi üzerine devredilmediği gerekçesiyle, 51 yaşındaki M.D. ile Alayköy’de faaliyet gösteren iş yerinin ofisi içerisinde tartıştığını söyledi.

Polis, araç devri konusunda taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın kısa sürede büyüdüğünü ve zanlının tartışma sırasında M.D.’ye hitaben, “Ben söylediysem olacak, yoksa seni burada öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ardından M.D.’nin yüzünün sol tarafına birkaç kez yumruk vurduğunu kaydetti.

Olayın 14 Mayıs’ta bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis memuru; olayın meydana geldiği iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin temin edilerek incelendiğini, görüntülerde zanlının darp suçunu işlerken açık şekilde görüldüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında zanlıdan ifade alındığını, aleyhine getirilen şiddet tehdidi suçlamasını kabul etmediğini ancak darp suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis memuru; zanlının askıda herhangi bir davasının bulunmadığını ancak geçmişte benzer suçlardan sabıkası olduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 900 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına ve zanlının ayrıca 20 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.