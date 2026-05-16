Üçü de serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 63 gram uyuşturucu madde ile yakalanan K.T., M.Ş.Ş. ve F.M.A. teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların üçü de tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Şener; 5 Mayıs 2026 tarihinde bir park alanında bulunan araç içerisinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine saat 20.30 sıralarında söz konusu bölgeye gidildiğini ve park halindeki araç içerisinde zanlı K.T. ile zanlı M.Ş.Ş.’nin tespit edildiğini anlattı. Araçta yapılan aramada toplam 24 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydeden polis, zanlı M.Ş.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada ise ceketinin içerisinde yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine zanlı K.T.’nin ikametgahında arama yapıldığını ifade eden polis F.M.A.’nın da ev içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis memuru; evde yapılan arama sırasında F.M.A.’nın yatak odasında, masa üzerinde yaklaşık bir gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, ev içerisinde yapılan detaylı aramada ayrıca yaklaşık 35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 19 bin 700 TL ve 100 Euro nakit paranın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; K.T. ile F.M.A.’nın davaları görüşülünceye kadar 100’er bin TL nakdi kefalet yatırmaları şartıyla serbest bırakılmalarına emir verdi. Mahkeme; M.Ş.Ş.’nin ise 50 bin TL nakdi kefalet yatırmasına ve lehine bir kefilin 700 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.