Barış mesajı verildi

Hassan RAJWA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyareti, adada çeşitli temas ve etkinliklere neden oldu.

Guterres’in Kıbrıs’taki temasları sürerken, Kıbrıs Barış Derneği öncülüğünde sendikalar, sivil toplum örgütleri, birlikler ve siyasi partilerin katılımıyla Ledra Palace Geçiş Noktası’nda federasyon ve barış mesajları içeren pankartlar açıldı.

Katılımcılar, üzerinde barış ve çözüm çağrıları bulunan pankartlar açarak Guterres’i karşıladı. Eylemde, BM’den Kıbrıs sorununun çözümü için daha somut adımlar atması talep edildi.

Ne dediler..?



İsmail Özyanak

“Bizim tek hedefimiz federal çözümdür. Müzakerelerin yeniden başlayacağı konusunda umutlu olmak için bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Genel Sekreter’in gelmesi de bizim için bir umut kaynağıdır. İnşallah bunun devamı gelir. Bir çözüm olacağına inanmak istiyorum.”



Ertan İnce

“Kıbrıs'ta çözümün adresi bellidir. Kıbrıs'ta bunca yıl yaşananların ardından, her iki toplum için de en gerçekçi çözüm federal bir Kıbrıs'tır. Tezimiz de budur. Ortak noktada buluşulabilecek en gerçekçi çözüm, federal Kıbrıs modelidir. Kıbrıs için mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürecektir."

Ahmet Derya

"Birleşmiş Milletler kararlarında öngörüldüğü gibi, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon istiyoruz. Ancak bizim istediğimiz, adı federasyon olup içi boş bir model değil; gerçek, işlevsel ve doğru dürüst bir federasyondur.”



Ali Şeylani

“Crans-Montana'dan sonra ilk kez, dokuz yıl aradan sonra iki lider bu kadar sık bir şekilde bir araya geliyor. Ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 yıl aradan sonra Kıbrıs'a gerçekleştirdiği ziyaret de bize umut veriyor. Ancak bu, her şeyin bittiği ya da çözümün kesinleştiği anlamına gelmiyor."