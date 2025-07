‘Geç olmadan  serbest bırakın’

Kuzey Kıbrıs’taki 60 parça Rum arazisine 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul yapıp sattığı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un ailesi, sesini New York’ta duyurmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı için New York’ta bulunuyor. İki liderin New York’ta olmasını fırsat bilen

Simon Aykut’un ailesi, sesini duyurmaya çalıştı.

Fileleftheros gazetesine göre, Kıbrıs zirvesi öncesinde Birleşmiş Milletler (BM) merkez binası önünde düzenlenen protesto dikkat çekti.

Ailesi, Simon Aykut’un kanser hastası olduğunu ve sağlık durumunun kritik seviyede seyrettiğini belirterek, Aykut’un “siyasi rehine” olarak tutulduğunu ve hayatını kurtaracak tıbbi tedavinin kendisine verilmediğini ifade etti.

BM binası önünde park edilen bir minibüsün üzerinde “Simon serbest bırakılsın, çok geç olmadan” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Aykut’un hayatının tehlikede olduğunu belirten, bir doktorun imzasını taşıyan belge dikkat çekti. Minibüste yer alan hoparlörlerden kamuoyuna çeşitli mesajlar da iletildi.