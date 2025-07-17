Suçu ikiye katlandı

Suna ERDEN

Ukrayna uyruklu 30 yaşındaki Anastasia Andrilasheva, hamileliğini sonlandırmak amacıyla ilaç içtikten sonra fenalaşarak hastaneye başvurdu. Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne karın ağrısı şikâyetiyle giden genç kadının kanında yapılan incelemede iki farklı uyuşturucu maddeye rastlandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Andrilasheva, "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" ve "hamileliğin yasa dışı yolla sonlandırılması" suçlamalarıyla tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 7 Haziran 2025 tarihinde karın ağrısı şikayeti ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu söyledi. Polis memuru; zanlının doktora 3 haftalık hamile olduğu sırada hamileliğini sonlandırmak amacıyla 25 Mayıs’ta ilaç içtiğini söylediğini aktardı. Polis; zanlının doktor muayenesinden geçirildiğini, hamileliğinin kısmen sonlandığının belirlendiğini; ileri tetkikler için iki tüp kan örneği alınarak Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini söyledi.

Polis; 20 Haziran’da elde edilen raporda zanlının kanında kokain ile hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulgusuna rastlandığını belirtti. Polis; zanlı hakkında 9 Temmuz tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden tutuklama emri temin edildiğini belirtti. Zanlının 15 Temmuz tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.



