70 yaşında başı belada

Gönyeli’de evinin damına çıkarak karşı binanın damındaki güvercinleri tüfekle vuran 71 yaşındaki Hüseyin Fetin Kuntay, 3 gün sonra tespit edilerek mahkemeye çıkarıldı. Kanunsuz avlanma, meskun mahalde ateş açma ve izinsiz patlayıcı madde tasarrufu suçlamalarıyla duruşmaya çıkarılan zanlı, teminatla serbest bırakıldı. Zanlının güvercinlerin etrafı kirletmesinden rahatsız olduğu için bu suçu işlediğini söylediği öğrenildi.

Duruşmada olguları aktaran polis; 11-13 Temmuz tarihleri 20.00-19.00 saatleri arasında Gönyeli'de Yeni Kapı Sokak’ta sakin B. Y.'nin apartmanın damında kafes içerisinde beslediği 2 tane evcil posta güvercinin meçhul şahıslar tarafından hava tüfeği ile vurularak öldürüldüğünü söyledi. Polis; mesele ile ilgili olarak yapılan incelemede 2 adet ölü posta güvercini ile 7 adet 22'lik kalibre hava tüfeği saçması tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis; 14 Temmuz’da yapılan araştırmada 22’lik kalibre hava tüfeği saçmasının Hüseyin Fetin Kuntay'ın adına kayıtlı bulunan tüfeğe ait olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis; aynı tarihte zanlının evinde yapılan aramada 22'lik kalibre hava tüfeği ve 51 adet 22'lik kalibre saçma bulunarak emare alındığını belirtti. Polis; zanlının sözlü beyanında kalmakta olduğu apartmanın damına çıkarak, karşı binanın süpürgelikleri üzerinde bulunan güvercinlere ateş açtığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti. Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200'er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.



