Bölge yine karıştı

İsrail, Şam'a iki kez hava saldırısı düzenledi. Genelkurmay Başkanlığının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin hedef alındığı saldırılarda en az 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, saldırıların durdurulmasını istedi. Bu arada Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri "Süveyda'da ateşkes sağlandığını" duyurdu. Dürziler anlaşma iddiasını reddetti.

Suriye'nin başkenti Şam'da büyük bir patlama oldu. Kentte toplam üç patlama meydana geldiği ifade edildi.

Patlamalar, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığı'nın arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye askeri karargahının giriş kapısına kısa süre önce saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı (AA) da saldırıya ilişkin haberinde, İsrail ordusunun Şam’da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, en az 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA'nın Suriye İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre yetkililer "Süveyda'da ateşkes sağlandığını" açıkladı.

Suriyeli Dürzilerin lideri Şeyh Hikmet el Hicri ise ateşkes sağlandığı haberlerini reddetti. Hikmet el Hicri, "Süveyda tamamen kurtarılana kadar çatışmaların sürmesi gerektiğini" söyledi.

İsrail, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yakınlarını hedef aldı

İsrail'in Şam'a düzenlediği ilk saldırının ardından Reuters, Türkiye saatiyle 15.00 sıralarında başkent Şam'da bir patlama sesinin daha duyulduğunu aktardı. Suriye devlet haber ajansı da İsrail'in Şam'a saldırdığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığını hedef alan saldırılar sırasında binadan önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Şam'a düzenlenen ikinci saldırının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Dürzilere saldıran güçler tamamen çekilene kadar operasyonlarını sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Acı darbeler başladı

Katz, Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına saldırının canlı yayına yansıyan anlarını da sosyal medya hesabından "Acı darbeler başladı" ifadesiyle paylaştı.

Görüntülerde, Suriye televizyonunda haber bülteni sunulurken arka planda Genelkurmay Başkanlığı binasının vurulduğu, spikerin patlama sesinin ardından kendini korumaya çalışarak yayını terk ettiği görüldü.

Şara'ya mesaj

İsrail devlet televizyonunda Şam'a düzenlenen saldırıya ilişkin yayınlanan haberde ise "İsrail, Suveyde'deki Dürzi katliamının ardından Suriye Cumhurbaşkanı'na (Ahmed Şara) bir mesaj olarak Şam'a saldırı düzenledi" ifadelerine yer verildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı yakınlarındaki bir hedefi vurduğunu doğruladı. Katz, açıklamasında, "Eğer mesaj anlaşılmazşsa eşik yükselmeye devam edecek" tehdidinde bulundu.

Üzücü ihlalleri dikkatle takip ettik

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise Süveyda'da yaşananlara dair bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Suriye devleti, geçtiğimiz günlerde Süveyda vilayetindeki bazı bölgelerde meydana gelen üzücü ihlalleri dikkatle takip etmiştir. Bu eylemler, cezai ve yasa dışı davranışlar kapsamında olup, hiçbir koşul altında kabul edilemez ve Suriye devletinin dayandığı ilkelerle kesinlikle çelişmektedir.

Suriye hükümeti olarak bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyor ve ilgili tüm olayların araştırılması, bu olaylara karıştığı kanıtlanan her bir kişi veya tarafın – ister birey isterse dış kaynaklı örgüt olsun – caydırıcı hukuki sorumluluğa tabi tutulmasını taahhüt ediyoruz. Bu tür eylemlerin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz."

Rubio: Anlaşmaya vardık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye’deki çatışmaya dahil olan tarafların çatışmaları sona erdirmek için belirli adımlar konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Rubio, X platformunda yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

"Suriye’deki çatışmalara dahil olan tüm taraflarla görüştük. Bu endişe verici ve korkunç durumu sona erdirecek belirli adımlar konusunda anlaştık."

Dışişleri Bakanı, anlaşmanın tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesini gerektirdiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025, 10:52