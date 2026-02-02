Göz kemiğinde çökme oluştu

Lefkoşa’da iki grup arasında çıkan kavgada darp edilen 21 yaşındaki genç kadının sağ göz çevresinde çökme kırığı oluştu. Moldova uyruklu genç kadın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili F.B.B. (K-22) A.S.(E-28) ve D.D.(K-22) tutuklandı. Zanılar vahim zarar suçlamasıyla mahkemeye çıkarılırken, ikisi kadın biri erkek üç kişinin arandığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 1 Şubat 2026 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının ön kısmında meydna geldiğini söyledi.

Polis, A.S., D.D. ve F.B.K.’nin bir taraf, A.T. ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen biri erkek iki kadının diğer tarafı oluşturup, kavga ettiklerini açıkladı. Polis, iki grup arasında önce sözlü tartışma çıktığını söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten polis, tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık çıkardıklarını ifade etti.

Polis, kavga esnasında zanlıların A.T.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, sağ göz çevresinde çökme kırığı oluşmasına neden olarak vahim zarara uğrattıklarını kaydetti. A.T.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavisinin sürdüğünü belirten polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu söyleyen polis, kimliği henüz tespit edilemeyen iki kadın ve bir erkek şahsın arandığını bildirdi. A.T.’nin tedavisinin devam ettiğini belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

