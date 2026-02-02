‘Vurmadım’

Boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve giderek, olay çıkardığı iddia edilen M.K. şika-yet üzerine tutuklandı. Zanlı, Lefkoşa’da meydana gelen “Özel hayatın gizliliğini ihlal, kasti hasar, mülke tecavüz, ciddi darp ve ithale-i lisan” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. zanlının eşinin evine izinsiz girdiği, yüzüne yumruk attığı, boğazını sıktığı açıklandı.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’nde görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da sakin zanlının çocuklarını görmek istediği gerekçesiyle boşanma aşamasında olduğu eşinin Yenişehir’de bulunan ikametgahına gittiğini söyledi. Polis, zanlının kapının açıl-masının ardından cep telefonu ile eşinin görüntülerini çekerek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği-ni belirtti.

Polis, zanlının içeri alınmadığı gerekçesiyle kapıya tekme atarak hasara uğrattığını, ardından eve girerek mülke tecavüz ettiğini, eşinin boğazını sıktığını ve elleriyle yüzüne ve çenesine yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının olay yerinden ayrılırken umumi bir yer-den duyulabilecek şekilde bağırarak, eşine hakaret ettiğini ve ithale-i lisan suçunu da işlediğini kaydetti.

Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, yüzünde ve boğazında darp izleri tespit edildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin bulundu-ğunu belirten polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Mahkemede söz alan zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Çocuklarını almaya gittiğinde erkek ço-cuğun kendisine verildiğini, kız çocuğun verilmediğini ve bunun sürekli yaşandığını iddia eden zanlı, eşinin küçük çocuklara bira ve viski içirdiğini, bu duruma ilişkin fotoğrafların kendisine gönderildiğini öne sürdü.

Mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.