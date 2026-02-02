Rekor kirazda kilosu 800 lira

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda fiyatlar bütçeleri zorladı. Meyvelerde kiraz 800, dra-gon ve nektarin 300 liradan tezgahta yer aldı. Pazarda çilek 150, hurma, kivi ve armut 150, yer elması ve turp 150, mandalina 50 liradan satışa sunuldu. Pazarda biber 250, patlıcan 170, doma-tes 140, salatalık 130 ve soğan 120 liradan satışa sunuldu. Çeri domates ve kabak 120, havuç, brokoli ve bakla, bezelye 100 liradan alıcı bekledi.

Pazar esnafı, fiyatların mevsimsel dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceğini belirtti.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 800 TL

Kestane: 450 TL

Dragon: 300 TL

Nektarin: 300 TL

Kaliforniya biber: 250 TL

Acı biber: 250 TL

Mantar: 200 TL

Enginar (3 tane): 200 TL

Patlıcan: 170 TL

Zencefil: 160 TL

Çilek (Paketi): 150 TL

Hurma: 150 TL

Kivi: 150 TL

Armut: 150 TL

Yer elması: 150 TL

Turp: 150 TL

Domates: 140 TL

Salatalık: 130 TL

Çeri domates: 120 TL

Kabak: 120 TL

Baş soğan: 120 TL

Elma çeşitleri: 120 TL

Siyah havuç: 100 TL

Brokoli: 100 TL

Bakla- bezelye: 100 TL

Pancar: 70-80 TL

Muz: 75 TL

Karnabahar: 70 TL

Mor soğan: 65 TL

Havuç: 60 TL

Taze nane (Bağı): 50 TL

Kereviz: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Macun kabak: 45 TL

Golyandro (Bağı): 40 TL

Patates: 40 TL

Limon: 40 TL

Taze soğan: 30 TL

Ispanak: 30 TL

Sarımsak (Tanesi): 20 TL

Soğan: 20 TL



Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026, 09:46