Rekor kirazda kilosu 800 lira

Abdullah SUİÇMEZ
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda fiyatlar bütçeleri zorladı. Meyvelerde kiraz 800, dra-gon ve nektarin 300 liradan tezgahta yer aldı. Pazarda çilek 150, hurma, kivi ve armut 150, yer elması ve turp 150, mandalina 50 liradan satışa sunuldu. Pazarda biber 250, patlıcan 170, doma-tes 140, salatalık 130 ve soğan 120 liradan satışa sunuldu. Çeri domates ve kabak 120, havuç, brokoli ve bakla, bezelye 100 liradan alıcı bekledi.
Pazar esnafı, fiyatların mevsimsel dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceğini belirtti.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kiraz: 800 TL
Kestane: 450 TL
Dragon: 300 TL
Nektarin: 300 TL
Kaliforniya biber: 250 TL
Acı biber: 250 TL
Mantar: 200 TL
Enginar (3 tane): 200 TL
Patlıcan: 170 TL
Zencefil: 160 TL
Çilek (Paketi): 150 TL
Hurma: 150 TL
Kivi: 150 TL
Armut: 150 TL
Yer elması: 150 TL
Turp: 150 TL
Domates: 140 TL
Salatalık: 130 TL
Çeri domates: 120 TL
Kabak: 120 TL
Baş soğan: 120 TL
Elma çeşitleri: 120 TL
Siyah havuç: 100 TL
Brokoli: 100 TL
Bakla- bezelye: 100 TL
Pancar: 70-80 TL
Muz: 75 TL
Karnabahar: 70 TL
Mor soğan: 65 TL
Havuç: 60 TL
Taze nane (Bağı): 50 TL
Kereviz: 50 TL
Mandalina: 50 TL
Macun kabak: 45 TL
Golyandro (Bağı): 40 TL
Patates: 40 TL
Limon: 40 TL
Taze soğan: 30 TL
Ispanak: 30 TL
Sarımsak (Tanesi): 20 TL
Soğan: 20 TL