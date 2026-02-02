Sağlık sistemi güçlendirilmeli

Ömer KADİROĞLU

Devlet hastanelerinde yaşanan randevu sıkıntıları, ilaç temininde karşılaşılan sorunlar ve doktorlara erişimde yaşanan zorluklar vatandaşların tepkisine neden oluyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, devletin verdiği sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadıklarını belirterek, özel hastanelere yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Vatandaşlar, yetkililerden daha düzenli, erişilebilir ve güçlü bir sağlık sistemi talep etti.

Ne dediler…?

Ali Dinçol

“Sağlık sorunlarımız var ancak gerekli kontrollerimizi zamanında yaptıramıyoruz. Hastaneden randevu alacağımız zaman uzun süre sonraya veriyorlar. Doktorlara ulaşmak zor. Bir şekilde ulaşıyorsunuz ancak uzun sürüyor. İlaçlarımızın da birçoğunu hastaneden bulamıyoruz ve dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz, vatandaşların daha sistemli bir sağlık hizmeti alabilmeleri için çalışmalarıdır.”

Ahmet Aydoğanlı

“Ailemde sağlık sorunu yaşayan yok ancak eşimi sürekli olarak kemik taramasına götürüyorum. Doktor eğer özeldeyse ulaşabiliyoruz ancak devlet hastanesindeyse zor ulaşıyoruz. Ulaşsak bile ‘git başka gün gel’ diyorlar veya ‘kliniğime gel’ diyorlar. İlaçlarımızı hastanede bulduğumuzu alıyoruz, bulamadığımızı dışarıdan özelden alıyoruz. Bu ilaç sorununu Sağlık Bakanlığının çözmesi gerekiyor.”

Ali Haluk Habeş

“Çok şükür ki sağlık sorunu yaşamıyoruz. Gerekli kontrolleri zamanında yaptırabiliyoruz ancak devlette çalışan doktorlara ulaşamıyoruz. Hepsi paragöz olduğu için özel hastanelere gidiyoruz ve sağlık hizmetini özel hastanelerden alıyoruz. İlaçlarımızı hastaneden asla bulamıyoruz, onları da kendi paramızla eczaneden alıyoruz. Sigortam var ancak yararlanamıyorum, çünkü prosedür çoktur. Hizmet bekliyoruz ancak bulamıyoruz. Düzgün bir sağlık hizmeti istiyoruz.”

Engin Habeş

“Bizim yaşımızdaki insanlar saatlerce hastanede sıra bekleyemediği için özelden hizmet alıyoruz. İhtiyacım olan ilaçlarımı da hep özelden alıyorum. Türkiye’deki sağlık sistemi çok iyidir. Sağlık hizmeti sabahtan akşama kadardır. Bizde ise doktorlar “hemen hastanede işimizi bitirip kliniğe gidelim” derdindedirler. Umarım bu sistem bir an önce düzelir.”

Ahmet Aşır

“Sağlık problemimiz yok, çok şükür. Gerekli kontrollerimizi de gidip yaptırıyoruz. Hastaneden ilaçlarımızı alıyoruz ancak zaman zaman ilaç bulamıyoruz ve dışarıdan alıyoruz. Devlet hastanesindeki doktorların tüm gün hastanede hizmet vermesi gerektiği inancındayım.”

Kadir Saylan

“Sağlık sorunu annemde var ancak o da Türkiye’dedir. Gerekli sağlık kontrollerimizi düzenli olarak yaptırmıyoruz. Sadece hasta olduğumuz zaman hastaneye veya doktora gidiyoruz. Sağlık sorunu yaşamadan hastaneye gitmiyoruz çünkü iyi bir hizmet alabileceğimizi düşünmüyoruz. Normal bir rapor alacağımız zaman bile oradan oraya koşturuyoruz. Randevu almak isteyenlerin de randevu bile alamadığını duyuyoruz. Yetkililerden bir beklentimiz kalmadı çünkü halkı düşünmüyorlar, kendi bildiklerini yapıyorlar.”

Ali Can Yanaral

“Hastaneye çok zorda kalmadığım sürece gitmiyorum çünkü iyi bir hizmet verdiğini düşünmüyorum. Bitkisel yollarla kendimi korumaya çalışıyorum. Hastanenin iyi bir hizmet vermediğini ve ilaçların olmadığını duyuyoruz. O nedenle de devletin sağlık sistemine daha fazla önem vermesi gerektiği inancındayım.”

Mustafa Aydoğdu

“Ben açık kalp ameliyatı oldum. Şimdi rahatım ancak ilaçlarım var ve onları kullanıyorum. Zamanında gidip kontrollerimi yaptırıyorum. İhtiyacımız olan ilaçları hastaneden bulabiliyorum. Bazı ilaçların hastanede bulunamadığını duyuyoruz. Bu sorunların giderilmesi gerekiyor.”

Cafer Bayram

“Sağlık sorunu şimdilik yaşamıyoruz. Gerekli kontrolleri zamanında yaptıramıyoruz. Özel hastanelerde yaptırabiliyoruz. Devlette yaptıramıyoruz çünkü randevu için uzun süre sonraya veriyorlar. İlaçlarımızı da hastaneden bulamıyoruz ve eczaneleri gezmek zorunda kalıyoruz. Yetkililerin halkın sorunları ile ilgilenmeleri ve sağlık hizmetlerini daha da güçlendirmelerini istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026, 09:41