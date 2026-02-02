Tedavi altında

Buffavento Bölgesi’nin güney kısmında yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 35 yaşındaki İsrail vatandaşı turist, itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Yehonatan Cohen, dağlık bölgede tırmanış yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksek-likten düştü. Olayın ardından bölgede mahsur kalan şahsın yaralandığı ve kendi imkânlarıyla bulunduğu yerden çıkamadığı tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri ile Sivil Savunma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaralı şahıs, düştüğü nok-tadan güvenli şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı turist, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Has-tanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığı bildiril-di. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.