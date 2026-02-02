Yine felaket

Hüseyin ÇİÇEK

İskele – Ercan Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki Gül Kanlı yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Kaza, dikkatsiz sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi ve Gül Kanlı’nın yolcu olarak bulunduğu araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından Mehmet Ali Demir polis tarafından tutuklandı.

Kaza, dün gece saat 21.40 sıralarında anayolun 3–4’üncü kilometreleri arasında, Anfora Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre, Mehmet Ali Demir yönetimindeki JP 360 plakalı salon araç, İskele’den Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen ve 22 yaşındaki Emir Gözel’in kullandığı RE 260 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu, RE 260 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül Kanlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araç sürücüsü Emir Gözel ise yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hasta-nede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazanın ardından JP 360 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Demir polis tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

