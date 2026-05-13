Göz muayenesi yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolunda meydana gelen ve Osman Öztürk’ün yaşamını yitirdiği ölümlü trafik kazasıyla ilgili tutuklanan E.Ç. (E-27), soruşturmanın devam etmesi nedeniyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının yapılan göz muayenesinde yeterli görüş yetisine sahip olmadığının belirlendiğini açıklarken, mahkeme zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Erkan Çetin, kazanın 8 Mayıs tarihinde saat 21.00 sıralarında İskele-Ercan anayolu üzerinde, Sütlüce kavşağı yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı E.Ç.’nin yönetimindeki ZLC 934 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette ilerleyen aracı geçmeye çalıştığını ve bu esnada karşı yönden gelen Sinan Doğan (E-33) yönetimindeki NS 772 plakalı araçla çarpıştığını anlattı.

Kaza sonucu ağır yaralanan Osman Öztürk’ün kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiğini belirten polis, araçta bulunan Mustafa Bakır’ın ise çoklu kırıklar nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

İkinci kez kontrolden geçirilecek

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının göz muayenesinden geçirildiğini ve yapılan kontrolde yeterli görüşünün olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlının, kaza sırasında gözlük kullandığını iddia ettiğini belirten polis, araç içerisinde bulunan bir gözlüğün emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının söz konusu gözlükle birlikte yeniden uzman doktor kontrolünden geçirileceğini ifade ederken, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin de incelenmeye devam ettiğini kaydetti.

Yürütülen soruşturma kapsamında ek süre talep eden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek emareler bulunduğunu belirtti. Mahkeme; zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.