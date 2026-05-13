İhraç edilecek

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube Amirliği’ne giriş-çıkış belgesi almaya giden Bangladeşli A.I.’nın ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi. Tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru; zanlının 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.05 raddelerinde giriş-çıkış dökümü almak amacıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube Amirliği’ne başvurduğunu ifade etti.

Polis memuru; muhaceret şubesinde yapılan kontroller sonucunda zanlının 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren toplam 710 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını ve gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. İhraç yazısının sonucunun beklendiğini ifade eden polis, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

