Meclis göreve

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, hayat pahalılığı ödeneğinde gündeme gelen “az alana çok, çok alana az” şeklindeki öneriye ilişkin Meclis’in gerekli adımları atmasını istedi. Gelir dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken vatandaşlar, düzenlemenin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Artan yaşam maliyetleri karşısında maaşların yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için gelir düzeylerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Hüseyin Bilal

“Hayat pahalılığı ödeneğinde az alana çok, çok alana az artış tartışmaları sürüyor. Bunu yapmak yerine çok maaş alanların maaşları ile az maaş alanların maaşları arasındaki farkı daraltmaları daha doğru olacaktır. Evin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dört kişilik bir ailenin kira dışında aylık maaşı en az 120 bin lira olmalıdır.”

Ahmet Yalman

“Hayat pahalılığı ödeneğinde az alana çok, çok alana az artış tartışmaları sürerken bunun adaletli olduğunu düşünüyorum. 200 bin alan 300, 60 alan da 70 alacağına daha adil bir tutum olacaktır. Evin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dört kişilik bir ailenin kira dışında maaşı en az 80 binin üzerinde olması lazım.”

Süleyman Bayır

“Hayat pahalılığı ödeneğinde çok alana az, az alana çok artış mevzusu tartışılıyor. Bunun hayata geçeceğini düşünmüyorum. Bu böyle geldi böyle gider. Fakir fakirleşiyor zengin zenginleşiyor. Bu adaletsizlik devam edecek gibi görünüyor. Evin temel ihtiyaçlarını karşılamak için dört kişilik bir ailenin kira dışında maaşının en az 150-200 bin TL olmalıdır ki çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilelim.”

Hakkı Yorgancı

“Hayat pahalılığı ödeneğinde çok alana az, az alana çok artış tartışması bence doğru bir karardır. Hayat pahalılığı verildiği zaman müdür, müsteşar, milletvekili bir işçinin maaşı kadar bir artış alırken işçi 5-10 bin TL alıyor. Bu makasın daha fazla açılmaması için bu sistemin uygulanması lazım. Bugün 4 kişilik bir ailenin evin temel ihtiyaçlarını karşılaması için kira hariç aylık maaşı en az 100 bin TL olmalıdır.”

Turgut Keskiner

“Hayat pahalılığı ödeneğinde çok alana az, az alana çok tartışması sürüyor. Maaşı yüksek olanlara daha az hayat pahalılığı artışı verilmelidir. Bugün 60 bin lira maaş alan kişi 6 kez alışveriş yapsa başka hiçbir şeye para kalmıyor. Milletvekili maaşlarının ve büyük maaş alanların yarı yarıya maaşlarının indirilmesi gerekiyor. Bugün 4 kişilik bir ailenin evin temel ihtiyaçlarını karşılamak için kira dışında maaşının 200 bin lira olması lazım. 80 bin lira ile de geçinebilirsiniz ancak çocuğunuz sizden bir şey istediği zaman alamadığınızda ne anlamı vardır.”

Faik Faik

“Hayat pahalılığı ödeneğinde az alana çok, çok alana az uygulaması tartışılıyor. Bence bu sistem hayata geçmelidir ancak bunun hayat bulacağına pek inancımız yoktur. Bu güne kadar niye yapmadılar. Etin kilosu başını aldı gidiyor ve et alamayan vatandaş güneye akın ediyor. Asgari ücreti artırıyorlar ancak her gün yapılan zamlar nedeniyle insanlar geçinemiyor. Bugün 4 kişilik bir aile evin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına kira dışında maaşı en az 70 binin üzerinde olmalıdır.”

Derviş Sütçüoğlu

“Hayat pahalılığı ödeneğinde az alana çok çok alana az sistemini kesinlikle destekliyorum. Asgari ücretli bu memlekette çok zor durumdadır. Çok yüksek maaş alanlar biraz da bu insanları düşünmelidir. Bugün bir ailenin kira dışında evin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık maaşı en az 80-100 binin üzerinde olmalıdır.”