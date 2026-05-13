Lefkoşa’da evlerinde misafir olarak bulunan yakınlarının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.K. (E-25) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı,"16 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar” suçundan teminata bağlanmak üzere yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesinde görev yapan polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 2 Mayıs 2026 tarihinde 22.00-23.00 saatleri arasında Lefkoşa'da Kartal Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın salon odası içerisinde misafir olarak bulunan 14 yaşındaki kızın her iki kolundan tutup koltuğun üzerine yatırarak, boynundan ve kulağından öptüğünü, kıyafetler üzerinden cinsel organına temas ettiğini belirtti. Polis, 3 Mayıs’ta bildirilmesiyle zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti.

Polis, 3 Mayıs tarihinde kız çocuğunun Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak sekiz gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde tanık ifadeleri temin edildiğini, kameraların incelendiğini, zanlı ile müştekinin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını; çalışma izniyle ülkede bulunduğunu, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

