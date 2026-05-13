Yargı yolu açık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da zihinsel engelli 51 yaşındaki bir kadını zorla alıkoyarak evine götürdüğü ve cinsel tecavüzde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan İ.L., (E-34) tutukluluk süresinin dolmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Löğmen Yücetürk; zanlı İ.L.’nin, 8 Mayıs tarihinde saat 18.30 sıralarında Gazimağusa’da Piyale Paşa Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli kadını zorla alıkoyduğunu ve ardından kendi evine götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının ev içerisinde müştekiye cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, müştekinin ablasının olayı öğrenmesi üzerine zanlının evine giderek kardeşini aldığını ve ardından Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olduğunu belirtti. Yapılan şikayet sonrası müştekinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, muayenede bazı bulgulara rastlandığını açıkladı. Zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ifade eden polis, 9 Mayıs tarihinde ilk kez mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Zanlının yalanını doktor ortaya çıkardı

Soruşturma kapsamında bazı emarelerin incelendiğini kaydeden polis, zanlının 11 Mayıs tarihinde “ereksiyona giremediği” yönünde iddiada bulunduğunu söyledi. Ancak uzman doktor tarafından yapılan kontrolde bu iddianın gerçeği yansıtmadığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenecek emareler bulunduğunu ifade ederek ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.