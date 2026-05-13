Şahin gözünü açtı

Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde scooter sürücüsü Serkan Şahin’e çarparak ağır yaralanmasına neden olan F.B. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün ek süre alınırken, Şahin’in yoğun bakımda uyutulduğu, durumunun kritik olduğu açıklandı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, kazanın ardından uyutulan ve solunum cihazına bağlanan Şahin’in durumunun daha iyi olduğu, gözünü açtığı belirtildi.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru; kazanın 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının yönetimindeki RP 311 plakalı aracın Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının bu sırada çemberde ilerleyen Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını belirtti.

Polis, kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, araç sürücüsünün de tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak,15 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, entübe edilen, solunum cihazına bağlanan Şahin’in durumunun iyiye gittiğini, cihazdan çıkarıldığını, gözünü açtığını ancak hayati tehlikeyi tam olarak atlatamadığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.