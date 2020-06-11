Gözler Anayasa Mahkemesi’nde

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görevde kalmasının Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla açtığı dava görüşülmeye başladı

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26 Nisan’da yapılacağını duyurduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmiş, eğer olacaksa ikinci turun 18 Ekim’de yapılmasına, Cumhurbaşkanı yeniden seçilinceye kadar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı görevine devam etmesine karar verilmişti.Karara Genel Kurul’da karşı çıkan YDP, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, 27 Nisan’da mukayyitlikte dava dosyalamıştı. Yeniden Doğuş Partisinin hukukçusu Enver Öztürk mahkemede hazır buldu. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da mahkeme salonunda idi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 15:07