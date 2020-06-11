Yurtdışında yaşayanların ülkeye gelişi

Başbakan Tatar: Bazı muafiyetler üzerinde çalışıyoruz

banner432

Hükümetin yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri ülkeye döndürmek için bazı çalışmalar yaptığı bildirildi.
Başbakan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkeye dönmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Tatar, meclisteki konuşmasında çalışmanın içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı
Pandemi sürecinde KKTC hükümetinin başarı ortaya koyduğunu söyleyen Tatar, bunun ülkemize ilgiyi artırdığını belirtti

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 15:23
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Epidemiyolojik rapor tartışması
Epidemiyolojik rapor tartışması
  1. KIBRIS