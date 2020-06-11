Yurtdışında yaşayanların ülkeye gelişi

Hükümetin yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkleri ülkeye döndürmek için bazı çalışmalar yaptığı bildirildi.

Başbakan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkeye dönmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Tatar, meclisteki konuşmasında çalışmanın içeriğine ilişkin bilgiler paylaştı

Pandemi sürecinde KKTC hükümetinin başarı ortaya koyduğunu söyleyen Tatar, bunun ülkemize ilgiyi artırdığını belirtti

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 15:23