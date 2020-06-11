Karar süresiz ertelendi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalmasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davayı görüşen Anayasa Mahkemesi, davayı kararı için süresiz erteledi.

Davayla ilgili kararın ne zaman açıklanacağı, daha sonra duyurulacak.

Anayasa Mahkemesi’nde bu sabah 09.30’da başlayıp, 13.15 sıralarında tamamlanan oturum sonrası YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı basına açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Anayasa Mahkemesi’nin bugün tarafları dinleyip belge ve bulguları aldığını ve davayı karara bıraktığını söyledi. Arıklı, mahkemenin bu sürede gerekçeli kararını hazırlamasının beklendiğini ifade etti.

Arıklı, “Bize göre biz oldukça haklıyız, çünkü Meclis, Anayasa’nın kendisine vermediği bir yetkiyi kullanmıştır” ifadelerini kullanarak, Meclis’in görev ve yetkileri arasında, Anayasa’yı yorumlama veya Anayasa’nın belli bir maddesini kendi düşüncesi ve iradesine göre düzenleme veya boşlukları doldurma yetkisi bulunmadığını kaydetti.

Anayasa’yı yorumlama yetkisinin sadece Anayasa Mahkemesi’nde olduğunu kaydeden Arıklı, Anayasa Mahkemesi’nin kendilerini haklı bulacağına inandığını söyleyerek, Anayasa’nın ilgili maddelerini yürürlüğe koyarak Cumhurbaşkanı vekilinin göreve devam etmesi ve 45 gün içinde seçimlerin yapılması yönünde karar üreteceğini düşündüklerini aktardı.