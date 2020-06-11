Epidemiyolojik rapor tartışması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla polemik yaratmak yerine, uyarılardan yararlanarak, makamına ve sorumluluğuna yakışır nitelikte, gerçek anlamda epidemiyolojik raporu süratle tamamlaması gerektiğini belirtti. Burcu, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve hükümetin gerek İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk uzmanları, gerekse kendi sağlık kurullarındaki değerli uzmanların görüşlerine daha çok itibar etmesi gerektiğini de vurguladı.

Barış Burcu ayrıca karantinasız bir biçimde ülkeye girişlerin başlaması yönünde dile getirilen 1 Temmuz tarihinin hangi bilimsel verilere dayalı olarak saptandığını herkes gibi kendilerinin de merak ettiğini belirtti.

Burcu bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, COVID-19 pandemisi konusundaki değerlendirme ve açıklamalarını kişisel görüşleri çerçevesinde değil, sürecin en başından itibaren uzmanların veriye dayalı bilimsel görüşleri çerçevesinde yaptığına işaret etti.