‘Güçlü bir destek’

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğunu vurguladı ve İslam ülkelerine Kıbrıslı Türklerle doğrudan temas kurma çağrısı yaptı. Başbakan Ünal Üstel, yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla Fidan’a teşekkür etti. Başbakan Üstel, “Sayın Hakan Fidan’ın açıklamaları Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verilen güçlü ve tereddütsüz bir destektir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı sıfatıyla Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Fidan, Kıbrıs konusuna da değindi. Fidan Kıbrıs’ta iki Devlet bulundu-ğunu vurguladı ve İslam ülkelerine Kıbrıslı Türklerle doğrudan temas kurma çağrısı yaptı.

Hakan Fidan, Kıbrıs meselesinin Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığının durumu ile birlikte Türkiye dış politikasının iki önemli unsurunu oluşturduğunu belirterek, Kıbrıs Adası’nda iki halk ve iki Devlet bulunduğunu belirtti.

Bu gerçekliğin, Kıbrıs Türklerinin çözüm vizyonunun temelini oluşturduğunu vurgulayarak, bunun aynı zamanda, KKTC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nda gözlemci devlet olması gerçeğine de yansıdığını söyledi.

“Kıbrıs’ta iki devlet vardır”

Başbakan Ünal Üstel, Fidan’a yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla teşekkür etti.

Başbakan Üstel, “Sayın Hakan Fidan’ın, “Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Kıbrıs Türkleri Ada’nın eşit sahibidir, haksız izolasyonlar artık sona ermelidir” şeklindeki vurgusu, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verilen güçlü ve tereddütsüz bir destektir. Bu vesileyle Sayın Fidan’a halkımız adına teşekkürlerimi sunuyo-rum” ifadelerini kullandı.

