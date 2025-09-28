Akdeniz’in yıldızı

Başbakan Ünal Üstel, Dünya Turizm Günü dolayısıyla turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üstel, turizmin sadece ekonominin değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma vizyonunun da lokomotifi olduğunu vurguladı.

Başbakan, açıklamasında KKTC’nin tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olduğunu belirterek, “Turizmde başarı, kalkınmada başarı demektir. Hep birlikte çalışarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni turizmde dünyanın en saygın adreslerinden biri haline getireceğiz” dedi.

Üstel, açıklamasında Dünya Turizm Günü vesilesiyle bu alana gönül veren tüm girişimcileri, sektör emekçilerini ve paydaşları da kutladı. Turizmin KKTC’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde oynadığı öneme dikkat çeken Başbakan, sektörün desteklenmesinin ülkenin kalkınma hedefleri için kritik oldu-ğunu ifade etti.

