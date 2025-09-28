Akdeniz’in yıldızı

Başbakan Ünal Üstel, Dünya Turizm Günü dolayısıyla turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üstel, turizmin sadece ekonominin değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma vizyonunun da lokomotifi olduğunu vurguladı.
Başbakan, açıklamasında KKTC’nin tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olduğunu belirterek, “Turizmde başarı, kalkınmada başarı demektir. Hep birlikte çalışarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni turizmde dünyanın en saygın adreslerinden biri haline getireceğiz” dedi.
Üstel, açıklamasında Dünya Turizm Günü vesilesiyle bu alana gönül veren tüm girişimcileri, sektör emekçilerini ve paydaşları da kutladı. Turizmin KKTC’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde oynadığı öneme dikkat çeken Başbakan, sektörün desteklenmesinin ülkenin kalkınma hedefleri için kritik oldu-ğunu ifade etti.
Otelci - 2 saat Önce
Her tarafı bok götürüyor,pislikten geçilmez.Memleketi gaco doldurdular,afrikalı doldurdular,pis pakistanlıları doldurdular,bunlar yetmedi başa bela bir de türkmenler yığıldı ; bu satmış masgara da çıktı kürsüye lokomotiften bahsediyor trenden bahsediyor ve hep ..cek ..cak....Cehenneme kadar yolun var ulan...
Hasan Nuri - 2 saat Önce
Bir zamanlar Dünyanın UNSPOILT NORTH CYPRUS dediği Ülkemizi bugün Batırıp talan ettiğimiz Pislikten ve Pahalılıktan girilemeyen KKTCde çok arayacağınız !!
Emlakçı - 1 saniye Önce
Esentepe'de denize sıfır 101 dönümlük arazi hikayesi ne oldu bay Juju Ünal?
Kimsenin haberi yok ne yaptığından..
Halkı birazcık bilgilendir,aydınlat bizi...
Yoksa gizlice aldın da yahudilere sattınmı??
Ne olur sanki söylesen...
Alt tarafı Mandirga'da bıraktığın mallara karşılıktı.. :-))
Cibiliyetsiz cahil! Çıkmış bir de orda bir boktan anlıyormuş gibi mataval okuyor konuşma özürlü kuklacık..Ulan rant uğruna siz var olanı da yok ettiniz ve bundan sonra toparlaması çok güç..Hassiktir ordan pis garagöz..