‘Çabalarımız sürecek’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda kararlılığını vurguladı.

Guterres, görüşmenin somut bir sonuç doğuramayacağını bilmesine rağmen toplantıyı uluslararası kamuoyuna ve Kıbrıs halkına mesaj vermek amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti. BM Genel Sekreteri, Kıbrıs sorununu çözme çabalarından vazgeçmeyeceklerini ifade ederek, duraklayan müzakerelerin yeniden başlatılması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025, 10:07