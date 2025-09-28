Hüseyin ÇİÇEK
KKTC Adıyaman Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Maraş Magem’de toplantı gerçekleştirdi. Top-lantıda Adıyamanlıların sorunları ele alınırken, Diyalog muhabirine özel açıklama yapan dernek başkanı Aziz Durmaz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde taraf olmayacaklarını ifade etti. Geniş katılımla yapılan toplantıda, KKTC’de yaşayan Adıyamanlıların sorunları dile getirilirken, 5 Ekim’de İskele Piknik Alanı’nda yapılacak piknik etkinliği hakkında da bilgilendirme yapıldı. Toplantıda konuşan Dernek Başkanı Azi Durmaz, yıllardır KKTC’de var olan Adıyamanlıların dernekleşme konusunda bazı eksiklikler yaşadığını belirtti.
Bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlattıklarını ifade eden Durmaz, yeni seçilen yöne-timin de halktan tam destek aldığını kaydetti. Durmaz, Adıyamanlıların birlik ve beraberliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Halkımızla birlikte sosyal der-nekçilik yolunda yürüyeceğiz” dedi.
Her görüşten üyemiz var
Toplantı sonrası Diyalog muhabirine açıklama yapan Aziz Durmaz, 19 Ekim’de yapılacak Cum-hurbaşkanlığı seçimlerinde dernek olarak taraf olmadıklarını söyledi. Her siyasi görüşten üyele-rinin bulunduğunu belirten Durmaz, “bizim UBP’li, CTP’li, YDP’li vs.. üyelerimiz var, biz der-nek olarak bir adayı işaret ederek üyelerimizin siyasi düşüncelerine saygısızlık yapamayız” şek-linde konuştu.
Taraf olmayacağız
Adıyaman Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Durmaz, 19 Ekim’de yapılacak seçimle ilgili açıklama yaptı
