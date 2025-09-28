Suçuna suç eklendi

Lefkoşa’da çalıştığı özel bir hastanede hastaların yatırdığı paraları çaldığı iddiasıyla tutuklu bulunan 39 yaşındaki K.Ö.’nün evinde önceki gün yapılan ikinci aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir hastanın ödemiş olduğu 140 bin liranın 100 binini çaldığı gerekçesiyle 23 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 gün ek tutukluluk emri alınan zanlının evinde bulunan uyuşturucunun hintkeneviri olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada; “26 Eylül 2025 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Lefkoşa’da, K.Ö’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır” ifadeleri yer aldı

Ne olmuştu

Zanlı, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da özel bir hastanede veznedar olarak görev yaptığı sırada, bir hastanın tedavi karşılığı ödediği 140 bin liranın 100 binini çaldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Zanlı 20 Eylül ve 23 Eylül talihlerinde mahkemeye çıkarılarak, ek tutuklama emri temin edilmiş, 129’u şahsi banka kartlarıyla 142 iptal işlemi yaptığı belirlenmişti. Bir milyon 700 bin TL tutarındaki iptallerle ilgili bankalardan soruşturma yapılacağı belirtilirken, zanlının evinde ve aracında yapılan aramada iki adet banka kartı, 16 bin 500 TL, 220 sterlin, 200 dolar bulunduğu açıklanmıştı.

