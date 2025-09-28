Zamanı geldi

Ömer KADİROĞLU

Barış Harekatı’ndan bu yana 51, sınır kapılarının açılmasından bu yana ise 22 yıl geçtiğini belirten vatandaşlar; Kıbrıs sorununun çözümüne destek verirken “Türkiye’nin garantörlüğünün devamı kırmızı çizgidir” diyor. Vatandaşlar; Kıbrıs’ın yeniden birleşme zamanının geldiğini düşünüyor ve nu yönde mesajlar veriyor.

Kıbrıslı Rumların, doğal gaz zenginliğini tek başına kullanmaması gerektiğini ve Kıbrıslı Türklerin de bunda hak sahibi olduğunu belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “kazan kazan” formülünün önemine dikkat çekiyor, bunun önemli bir mesaj olduğunu söylüyor.

Ne dediler…?

Ayhan Dağlarağası

“Kıbrıs sorununun çözülmesini elbette istiyorum ancak Rumlardan yana bir anlaşmanın da yapılmasını istemiyorum. İki ayrı devlet olarak bir anlaşma yapılmasını istiyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında kırmızı çizgim Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğüdür. Günün birinde bana Kıbrıs dışında bir yer seçmem önerilse İngiltere veya Avustralya’ya gitmeyi değil, Türkiye’de yaşamayı tercih ederdim. Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte doğal gazdan hakkımızı almalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği ‘kazan-kazan’ olmalı.”

Arif Mercan

“Kıbrıs sorununun çözülmesini istiyorum. Bu noktada kırmızı çizgim Türkiye’nin garantörlüğünde bir anlaşmanın yapılmasıdır. Türkiye başımızda olmazsa bir çözüm olmasını istemiyorum. Günün birinde Kıbrıs dışında bir yer seçip orada yaşamam önerilse Türkiye’de yaşamayı isterdim. Türkiye anavatanımız olduğu için orada yaşamayı seçerdim.”

Mustafa Demir

“Kıbrıs sorununun çözülmesini isterim. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında kırmızı çizgim iki tarafın da haklarını savunan bir anlaşma olmasıdır. Doğal gazın paylaşımı da olmalıdır. Türkiye’nin garantörlüğü de önemli. Günün birinde Kıbrıs dışında bir yer seçmem önerilse de buradan kaçmak istemezdim ama mecbur kalsam da Türkiye’de yaşamayı seçerdim. Doğduğum topraklarda.”

Mustafa Kemal Meraklı

“Kıbrıs sorununun çözümünü mutlaka istiyoruz. Artık zamanı gelmiştir. Bizim mallarımız onlarda, onların malları bizde kaldı. Oturup bir anlaşma yapılması lazımdı çünkü hiç hayrını görmedik. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında kırmızı çizgim çözüm yanlısı bir yönetimin başa geçmesidir. İkide bir ‘ben görüşmem, ben gitmem’ denilmesi doğru değildir. Herkesin malları döküm saçım ortada kaldı.”

Turgay Genç

“Kıbrıs sorununun çözümünü herkes gibi ben de istiyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında pek bir kırmızı çizgim yoktur. Şehit çocuğuyum ve gidişattan memnun olmadığım için rahatlıkla söyleyebilirim ki bugün yapılacak en kötü anlaşma bile bugünden iyidir. Günün birinde bana Kıbrıs dışında bir yer seçmem önerilse de hiçbir yere gitmek istemem çünkü buraya alıştım. Kardeşlerim İngiltere’de yaşıyor; gidecek olsam çoktan giderdim.”

Süleyman Çetin

“Kıbrıs sorununun çözülmesini elbette istiyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında kırmızı çizgim çocuklarımın geleceğidir. Çocuklarımın geleceği konusunda iyi bir anlaşma yapılmasını ve Kıbrıs sorununun sona ermesini istiyorum. Günün birinde bana Kıbrıs dışında bir yer seçmem ve orada yaşamam önerilse de ben buradan gitmek istemiyorum. Adamız çok güzel bir yer ve buraya alıştık.”

Mustafa Özçığ

“Kıbrıs sorununun çözümünü elbette ki istiyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında kırmızı çizgim Türkiye’nin garantörlüğüdür. Türkiye’nin garantörlüğü olmazsa olmaz. Günün birinde bana Kıbrıs dışında bir yer seçmem ve orada yaşamam önerilse kendi topraklarımı bırakıp başka yerde yaşamak istemezdim. Kıbrıs’ın havası da insanları da güzel; o nedenle İngiltere, Türkiye veya Avustralya gibi yerlere gitmek ve orada yaşamak istemezdim.”

Celal Kırmızılar

“Kıbrıs sorununun çözülmesini elbette istiyorum. Kıbrıs sorununun çözümü noktasında kırmızı çizgim adil ve eşit bir anlaşma olmasıdır. Günün birinde bana Kıbrıs dışında bir yer seçip orada yaşamam önerilse kesinlikle bu yer Türkiye olurdu. İngiltere, Avustralya gibi yerlere gidip de yaşamak istemezdim.”

Mustafa Alsancak

“Kıbrıs sorununun çözümü Türkler açısından iyi olacaktır. En azından dünyaya açılmış oluruz. Çözüm olması halinde beni endişelendiren konular çözümün şekli ile ilgilidir. Bizim istediğimiz şekilde bir çözüm olursa endişelerim olmaz. İki devletli bir çözüm olursa burada Türkiye’nin garantörlüğü de devam ederse hiçbir endişemiz olmaz.”

Hadiye Uçaner

“Kıbrıs sorununun çözümü Türkler açısından elbette ki iyi olacaktır. Önümüz açılsa ve bütçemiz düzelse, hatta baştakiler biraz mücadele etse ve Avrupa Birliği’ne girsek kötü mü olur? İnanın artık insanların yüzü gülmez oldu. Kolay kolay bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Çözümsüzlük bizleri endişelendiriyor çünkü artık gençler ne ev yapabilir ne düğün. Allah gençlerimize, çocuklarımıza yardım etsin. Hepimizin istediği ve beklediği ölmeden Kıbrıs sorununun çözüldüğünü görmektir.”

Ahmet Kürşat

“Kıbrıs sorununun çözümü Türkler için de Rumlar için de çok iyi olur. Çözüm çok uzakta görünse de iki devletli temelinde değil, federasyon temelinde bir çözümü destekliyorum. Bir çözüm olması halinde benim ne mülkler, ne güvenlik ne de iş konularında bir endişem yoktur. Yanlışı bir en başta Rum mülklerine koçan vererek satılmalarına imkan sağlayarak yaptık. Artık bu iki toplum anlaşmalı ve bir arada yaşamaları lazım. Bu saatten sonra eskisi gibi Kıbrıs’ta sıcak saatlerin yaşanacağını sanmıyorum.”

Metin Eligür

“Kıbrıs sorununun çözümü Türkler açısından iyi olacaktır. Bir çözüm olması halinde beni endişelendiren herhangi bir durum yoktur. Mülkler konusunda zor olsa da devlet bir çözüm üretmelidir. Kıbrıs’ta iki bölgeli bir çözümün olmasını destekliyorum ancak benim bir çözüm olacağı yönünde inancım kalmamıştır. Doğduk, büyüdük, bu yaşa geldik; hep aynı şeyler konuşuldu, o nedenle artık umudumuz kalmadı.”

Vasıf Çağrıbey

“Kıbrıs’ta bir çözüm olması elbette ki herkes için iyi olacaktır. Zamanında yaşanmış bazı acı durumlar oldu; ancak bunların ilelebet devam edeceği gibi bir durum yoktur ve en iyi yol çözümdür. Çözümsüzlüğün hiç kimseye bir faydası yoktur. Kıbrıs’ta her iki toplumun da haklarını gözeten bir çözümün olacağına inanıyorum. Bir çözüm olması halinde endişe duyacağım herhangi bir konu yoktur. Her şey sürprizdir ve yakın bir zamanda da Kıbrıs’ta çözüm olabilir diye düşünüyorum.”

Durmuş Öztürk

“Çözümün her türlüsü iyidir; ancak mantıklı, akıllı ve eşitlik çerçevesinde bir çözüm olmalıdır. Çözüm olması halinde eğer adaletli olursa bir endişem yoktur; ancak adaletsizlik olursa endişelenirim. Yakın bir gelecekte bir çözüm çok zor gibi görünüyor çünkü nüfusta, parada ve adalette bir eşitlik olmadığını düşünüyorum. İnşallah akıllı ve mantıklı bir çözüm yakın bir zamanda olur.”

Gürsel Karagözlü

“Bir çözüm istiyoruz; ancak bu Türkiye, Amerika ve İngiltere’nin isteği ile olacaktır. Kıbrıs’ı paylaşmak istemedikleri için ben yakın bir zamanda bir çözüm olacağına inancım yoktur. Biz o fırsatı Annan Planı’nda kaçırdık. Ersin Tatar iki devletli bir çözümü savunuyor; ancak bu en doğru federasyon modeli ile olacaktır. Herkesin ortak düşüncesi Türkiye’nin garantörlüğünde bir çözümün olmasıdır. Biz güneyden gelip burada Rum mallarını aldık; ancak hatamız bu Rum mallarına koçan verilmesi ve Rum mallarının 20 kez el değiştirmesi hatasını yaptık. Mülk sorunu Taşınmaz Mal Komisyonu’nda takas veya devletlerin satın alması ile olacaktır.”

Kamil Birkaya

“Kıbrıs sorununun çözümü Türkler açısından iyi olmayacaktır çünkü mal konusunda her şey birbirine girmiştir. Benim bir çözüm olacağına yönelik bir inancım yoktur. Malları alanlar satıp kaçtılar, alanlar da sattı ve ipin ucu kaçtı. Koçan vererek en büyük hatayı yaptık. Mülk sorunu çözülür ve bir anlaşma olursa bir endişem yoktur; ancak ileride ne olur diye düşünmeden de edemiyorum.”