Rum polisi şokta

Güney Kıbrıs’ta 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Rum polis, Yunanistan'dan gelen bir nakliye konteynerinde şişme oyuncakların içine gizlenmiş 97 kilogram esrar ve 5 kilogram kokain ele geçirirken, dört kişiyi tutukladı.

Polis açıklamasına göre, Limasol Limanı’na gelen bir konteyner, narkotik ekiplerince izlemeye alındı. Konteyner, limandan özel bir van aracıyla Baf’a taşınırken polis tarafından durduruldu ve kapsamlı bir arama yapıldı. Yapılan aramada, konteynerin içerisinde 97 kilo hintkeneviri ile 5 kilo kokain tespit edildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alınırken, polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025, 10:00