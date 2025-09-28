Ceza yağdı

Polis ekipleri önceki gece ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 2 bin 517 aracı kontrol etti. Denetimler sonucu 374 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 36 araç trafikten men edildi, bir sürücü ise tutuklandı. Ceza yazılan sürücülerden 23’ünün alkollü yakalandığı açıklandı.

Rapor edilen ihlaller arasında süratli araç kullanımı öne çıkarken, alkollü araç kullanımı da ciddi oranda tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, rapor edilen suçlar şunları içeriyor: 144 sürücü hız sınırını aştı, 23 sürücü alkollü araç kullandı, 15 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullandı ve 7 sürücü emniyet kemeri takmadı. Diğer ihlaller arasında sigortasız araç kullanımı, muaye-nesiz araç kullanımı, trafik levha ve ışıklarına uymama ile tehlikeli sürüş yer aldı.

Trafik suçları

Yasal hız sınırını aşmak: 144

Alkollü araç kullanmak : 23

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak : 22

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak : 15

Kamu taşıma işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak : 14

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak : 7

Sigortasız araç kullanmak : 6

Seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak : 5

Trafik ışıklarına uymamak : 4

Muayenesiz araç kullanmak : 3

Tehlikeli sürüş yapmak : 2

Sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak : 1

Tutuklanan sürücü : 1

Diğer trafik suçları : 128.