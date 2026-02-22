Güneyde 8 Kuzeyde 3 gece

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tolun, diğer birçok sektörde olduğu gibi turizmde de ciddi sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti. Tolun, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a giden turistlerin ortalama 8 gece konakladığını, bu rakamın Kuzey Kıbrıs’ta sadece 3 gece olduğunu söyledi.

Kuzeydeki tarihi eserlerin güneyden çok daha fazla olduğunu belirten Orhan Tolun, bu tür önemli yerlerin bakımsız bırakıldığını söyledi.

Tolun, turizmdeki başarısızlığın ambargolara mal edilemeyeceğini belirtirken, çevre konusunda ciddi bir seferberliğe gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Memnun turizmci kalmadı

Tolun, tv2020’de Özlem Çimendal’ın sunduğu Güne Merhaba programına konuk olarak katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede memnun olan turizmcinin kalmadığını söyleyen Tolun, Güney Kıbrıs’a giden yolcuların yüzde atmıştan fazlasının amacının tatil yapmak olduğunu ve ortalama sekiz gece konakladıklarını açıkladı. Tolun, Kuzey Kıbrıs’a gelen yolcu sayısına bakıldığında ise 2 milyon 989 olduğunu belirtti.

KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tolun, kuzeyde konaklama ortalamasının ise yalnızca üç gece olduğunu söyledi.

Güney uçtu, kuzey geride kaldı

Tolun, “2025 yılında daha 2019 yılı rakamlarını yakalayamadık” dedi. Tolun, güneyde ise rakamlarda artış olduğunu dile getirerek, “Rumlar 18 milyon gecelemeden 32 milyona çıktılar. Biz de ise bu rakam 4 milyon. Onlarda bunu söylemiyorlar ama biz biliyoruz. Türkiye’ye, Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs’a giden turist sekiz gece kalıyor ama bize gelen turist yalnızca üç gece konaklıyor” bilgilerini paylaştı.

Tarihi değerlerimize bakmıyoruz

Gelen turist sayısının güneye kıyasla üçte bire, geceleme oranının ise sekizde bire denk geldiğini söyleyen Tolun, kuzeydeki tarihi eserlerin güneydekilerden daha fazla olduğunu ancak bu avantajın kullanılamadığını dile getirdi. Tarihi yerlerin bakımsız bırakıldığını kaydeden Tolun, şunları söyledi:

“Tarihi yapılarımız güneyden daha fazla. Onlarda bir St. Hilarion, bir Kantara, bir Buffavento, bir Salamis yoktur. Doğamız güzel ancak yeterli ilgiyi göstermediğimiz için avantaja çeviremiyoruz.”

Orhan Tolun, ülkenin sahip olduğu değerlere rağmen güneye daha fazla turist gittiğini ifade ederek, kimsenin ambargoları bahane olarak göstermemesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026, 02:17