Güvenli, kaliteli, eğitici

Merit Otelleri bünyesinde hizmet veren Meritta Kids Club, çocuklara sunduğu eğitici ve eğlenceli aktivitelerle ailelerin tatil deneyimini zenginleştirirken, çocuk dostu turizm anlayışıyla Kuzey Kıbrıs turizmine katkı sağlıyor. Turizm sektöründe ailelerin tatil tercihlerini belirleyen en önemli unsurlardan biri, çocuklara sunulan güvenli, kaliteli ve eğitici deneyimler sunulması olurken, Merit Otelleri, Meritta Kids Club çatısı altında sunduğu eğlence, eğitim ve doğa odaklı etkinliklerle çocuklara farklı deneyimler kazandırmayı, ailelere ise güvenli bir tatil ortamı sunmayı hedefliyor. Çocuk dostu turizm anlayışıyla öne çıkan uygulama, Kuzey Kıbrıs turizmine katkı sağlayan örnek projeler arasında gösteriliyor. Meritta Kids Club, çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve doğayla bağ kurabilecekleri özel bir yaşam alanı sunuyor. Kulüpte resim ve seramik atölyeleri, kâğıt hamuru çalışmaları, sportif etkinlikler ve tırmanma duvarı gibi birçok farklı aktivite gerçekleştiriliyor.



Doğayla iç içe

Meritta Kids Club'ın dikkat çeken uygulamalarından biri de koi balıklarının bulunduğu özel havuz oluyor. Çocuklar, biberonlarla koi balıklarını besleyerek doğayla iç içe vakit geçirirken hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor. Kulübün programları, uzun yıllardır çocuk kulüpleri alanında görev yapan Çocuk Kulüpleri Direktörü Burak Sarıkaş'ın koordinasyonunda hazırlanıyor. Etkinlikler, çocukların yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak planlanırken güvenlik, hijyen ve eğitim unsurları da ön planda tutuluyor. Çocukların mutluluğunun ailelerin tatil memnuniyetini doğrudan etkilediğini belirten Burak Sarıkaş, "Ayrıcalıklı çocuklar, mutlu aileler demektir. Biz Meritta Kids Club'da çocuklara yalnızca vakit geçirecekleri bir alan değil; keşfedecekleri, üretecekleri ve unutamayacakları anılar biriktirecekleri bir deneyim dünyası sunuyoruz. Aileler de çocuklarının güvende olduğunu bilerek tatillerinin keyfini çıkarabiliyor." ifadelerini kullandı.