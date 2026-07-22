Güvenliğin teminatı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğüyle teminat altında olduğunu belirtti.

Üstel, Açık Deniz Eğitimi kapsamında KKTC’de temaslarda bulunan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Kafile Komutanı Deniz Albay İdris Noyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada Milli Savunma Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki komuta kademesini yetiştiren, milli ve manevi değerleri esas alan seçkin bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, heyeti KKTC’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının bugün özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilmesini 1974 Mutlu Barış Harekatı’na, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığına borçlu olduğunu belirterek, “Bu gerçek bizim için tartışmaya kapalıdır. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin varlığı, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin en güçlü teminatıdır.” dedi.

Büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da açıkça ifade ettiği gibi, “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesi ile iki devletli çözüm vizyonunun Türkiye ile tam uyum içinde kararlılıkla sürdürüldüğünü” belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye ile aynı hedeflere, aynı iradeye ve aynı kararlılığa sahibiz. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. İki devletli çözüm vizyonumuzdan geri adım atmayacağız.”

Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerimizi savunmaya devam edeceğiz

Rum tarafının, iki halkın ortaklığına dayalı federasyon modelinin artık tükendiğini görmesine rağmen uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlamasının mümkün olmadığını yineledi.

Doğu Akdeniz’de barışın, istikrarın ve güvenliğin en büyük güvencesinin Türkiye’nin güçlü varlığı olduğuna dikkat çeken Üstel, Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerin korunması konusunda da Türkiye ile tam görüş ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Üstel, "Doğu Akdeniz’de barışın korunması, bölgede hakkaniyetin tesis edilmesi ve Kıbrıs Türk halkının haklarının muhafazası için Türkiye ile omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği’ni de kabul etti

Öte yandan Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Ali Asgar Mohammadi Sijani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İslam İş birliği Teşkilatına üye ülkelerle arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak meselelerde dayanışmanın artırılması ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasının uluslararası platformlarda daha etkin şekilde anlatılması konuları ele alındı.

Başbakan Ünal Üstel, Büyükelçi Sijani ve beraberindeki heyeti ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



