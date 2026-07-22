‘Teknolojide ileri adım’

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kurulan yapay zeka destekli yerli dijital deniz gözetleme sisteminin, Doğu Akdeniz "Mavi Vatan"da deniz güvenliğini önemli ölçüde artıracağını bildirdi.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Gazimağusa’da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hakkında basına açıklamalarda bulunan Nacar, sistemin radarlar, elektronik sistemler, haberleşme altyapısı ve sahada kurulan kulelerle bütünleştirilen yerli yazılım sayesinde, yabancı gemi hareketleri, insan kaçakçılığı ve illegal operasyonların tespit edilebileceği entegre bir yapıya kavuşulduğunu söyledi.

HAVELSAN tarafından yapılan dijital gemi gözetleme sisteminin geçmişte yapılanlara göre daha fazla yerlilik oranına sahip olduğunu belirten Genel Müdür Nacar, "Sistem mevcut sistemlerimizle entegre çalışabiliyor ve yapay zeka destekli analiz yeteneğiyle durumsal farkındalığı üst seviyelere çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Nacar, şunları kaydetti:

"Bu sistem sayesinde burada olan biten, çok daha rahat tespit edilip görüntülenebilecek. Bu, bize daha fazla özgürce hareket etmeyi getirecek. Başkalarına bağımlı olmadan kendi sistemlerimizle durumsal farkındalığı denizde sağlayacak. KKTC, kaçakçılık, illegal işler ve gemi trafiğinin emniyeti açısından bu sistemden azami ölçüde yararlanacaktır."

Nacar, HAVELSAN'ın havacılık simülasyonları, komuta kontrol sistemleri ve savaş yönetim yazılımları gibi ürünlerle diğer alanlara yöneldiğine dikkati çekerek, "HAVELSAN, büyük veri, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında yeni projelerle 2026'da daha da güçlenecektir." diye konuştu.