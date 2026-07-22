Sesiyle büyüledi

Dünya yıldızlarını misafirleriyle buluşturmaya devam eden Merit Royal Diamond, güçlü sesi ve güzelliği ile Orta Doğu’nun ikonu Assala’yı sahnesinde ağırladı.

Geçtiğimiz Cumartesi, Diamond’ın büyüleyici salonunda, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık iki bin hayranına muhteşem bir konser veren Assala, tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Diamond sahnesinde hayranlarıyla ilk defa buluşan Suriyeli sanatçı Assala, geceye özel olarak tercih ettiği su yeşili uzun elbisesi ve zarafeti ile göz kamaştırdı.

En sevilen şarkılarından “Tasawar” ile konserine başlayan ünlü sanatçı, eşsiz yorumu ve enerjik sahne performansı ile kendine hayran bıraktı.

Konser boyunca en sevilen parçalarını seslendiren Assala, hareketli şarkılarıyla konuklarına coşku dolu anlar yaşatırken, duygusal şarkılarıyla da salonda romantizm rüzgârları estirdi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Assala, hayranlarının yoğun alkışları eşliğinde konserini tamamlayarak unutulmaz bir geceye imza attı.



Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026, 09:48