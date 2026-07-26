‘Ortak yaşam zor’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Diyalog'a konuşan vatandaşların büyük çoğunluğu somut bir sonuç çıkacağına inanmıyor. Vatandaşlar, geçmişteki başarısız görüşmeleri hatırlatarak çözüm umutlarının zayıf olduğunu ifade ederken, iki toplumun yeniden ortak bir yaşam kurmasının da oldukça güç olduğu görüşünü dile getirdi. Az sayıda vatandaş ise tüm zorluklara rağmen diyalog ve çözüm ihtimalinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ne dediler…?

İbrahim Göçener

“Çözüme yönelik hiçbir umudum yoktur. Kaç defa geldiler gittiler ve hiçbir sonuç çıkmadı. Bir çözüm olsa da iki toplumun bir arada yaşaması mümkün değildir. İki ayrı devlet ve Türkiye’nin garantörlüğü olmadan bir çözüm asla kabul edilemez. Rumların ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bugün anlaşma istiyorlar ancak bizim hiçbir hakkımızın olmayacağını söylüyorlar o yüzden mümkün değil bir çözüm olmaz.”

Mustafa Alsancak

“Birleşmiş Milletler Rumların kafasında gelirse hiçbir anlaşma olmaz. Gelsinler görelim bakalım ne getirip ne götürecekler. Benim az da olsa umudum vardır. Belki Kıbrıs Türklerini izolasyonlar altında ezdikleri için pişman oldular ve düzelirler. Bir anlaşma olursa iki toplum bir arada yaşayamaz çünkü ELAM varken bu mümkün değil. İki bölgeli bir anlaşma olacak ve Türkiye garantörlüğünde olacak. Ben de bir arada yaşamayı istemezdim çünkü Rumlar yine saldırı yapabilirler o nedenle ben iki devletlilikten vazgeçmem.”

Ali Karamustafa

“Guterres Kıbrıs’a geliyor ve bence bu kez bir çözüm umudu vardır. Ufak da olsa bir çözüm olacağına yönelik umudumuz vardır. Bir çözüm olursa iki toplum bir arada yaşayabilir diye düşünüyorum. Güneyde de kuzeyde de fanatikler var ancak bunlara rağmen iki toplum bir arada bence yaşayabilir.”

Mustafa İnönülü

“Rumlarla kesinlikle bir çözüm olmaz bence. Kesinlikle Rumlarla bir dostluk oluşacağına inanmıyorum. Hala daha geleceğiz ve Girne ile Güzelyurt’u alacağız diyorlar ben bu adamlarla nasıl masaya oturup anlaşayım? Herkes artık gerçeği görsün. Rum hep kendine istiyor ve paylaşmayı bilmiyor. O nedenle bir arada yaşamamız da mümkün değildir.”

Hasan Yusufoğlu

“Ne Rumlara ne de Türklere bir şey sormadan ansızın bir gün bu anlaşma olacak. Bu kez bir çözüm umudu var gibi görünüyor. Akdeniz’deki gaz meselesi doğruysa garantörler devreye girerek bu sorunu çözecekler. Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa iki toplum bir arada yaşayabilir ancak siyasiler işin içine girerse o onu kışkırtacak diğeri diğerini kışkırtacak ve huzursuzluklar olacak.”

Yusuf Başkar

“Kıbrıs’ta bir çözüm umudu asla olamaz. Daha düne kadar bayrak yakıp federasyon yok diyorlar. Bunlarla nasıl anlaşma yapılacak? Anlaşma 1974 yılında oldu, hudutlar belirlendi ve herkes tarafında yaşıyor. İki toplum bir arada yaşayabilir mi? İçlerinde gerçekten çok iyi insanlar var. Elam her geçen seçimde yükseliyor ve sürekli beyinleri yıkanıyor. Onların tek emeli Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktır. O nedenle onlardan bize bir fayda yoktur.”

Dinçer Boranhan

“Bence Kıbrıs’ta çözüme yönelik hiçbir umut yoktur. Bizim Cumhurbaşkanımız ne kadar iyi niyetli olursa olsun son sözü Türkiye söyleyecektir. Umudumu kaybettim çünkü 1974 yılından bu yana yıllardır aynı görüşmeler aynı söylemler ancak bir arpa boyu yol gidemedik o nedenle umudumu kaybettim. İki toplum bir arada yaşayabilir mi bilemiyorum çünkü Kıbrıslı Türkler asimile olduğu için biraz zor gibi görünüyor.”