Hakan Şonya da partiye katıldı

Uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında akademisyen olarak görev yapan ve aynı zamanda avukat olan Dr. Hakan Şonya, temiz siyaset mücadelesine katkı koymak amacıyla Halkın Partisi’ne üye oldu.

Demokrat Parti’nin kurucularından ve eski Genel Sekreterlerinden Bengü Şonya’nın oğlu olan Hakan Şonya, Birleşik Krallık’ta uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve hukuk alanında doktora eğitimini tamamladı.

2010 yılında avukatlık mesleğine başlayan Şonya, 2017 yılından itibaren Kuzey ve Güney Kıbrıs’taki çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak görev yapıyor.

İngilizce ve Fransızca bilen Hakan Şonya’nın uzmanlık alanı Geçiş Dönemi Adaleti (Transitional Justice) olarak biliniyor. Şonya, halen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası Hukuk bölümünde akademisyenlik yapıyor ve İngiltere’deki üniversitelerde dönemsel seminerler veriyor.

Katılımla ilgili açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Şonya’nın katılımını değerlendirerek, “KKTC siyasetine temiz, dürüst ve ilkeli yaklaşımlarıyla damgasını vurmuş olan merhum Bengü Şonya’nın oğlunu, bilgi birikimiyle katkı koymak üzere aramızda görmek bizim için anlamlıdır. Liyakatli isimlerin destek belirtmesi bizi umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

