Hedef 4 milyon turist

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC'nin turizm alanında geldiği noktaya işaret ederek, hâlihazırdaki 32 bin yatak kapasitesinin, 2030'a kadar 50 bine ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Amcaoğlu, KKTC'nin yıllık 4 milyon turiste ulaşma hedefinden de bahsetti.

EkoAvrasya Vakfı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) ortaklıklarında düzenlenen "Türkiye-KKTC Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi" başlıklı toplantı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Amcaoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin bütün izolasyon ve ambargolara rağmen ayakta durduğunu belirtti.

Amcaoğlu, KKTC'nin turizm alanında geldiği noktaya işaret ederek, hâlihazırdaki 32 bin yatak kapasitesinin, 2030'a kadar 50 bine ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

KKTC'nin yıllık 4 milyon turiste ulaşma hedefine dikkati çeken Amcaoğlu, "Bunun yanında şu an 160 milyon dolar civarında olan ihracatını, 2030'da bir milyar dolara çekme hedefiyle, Türkiye ile birlikte omuz omuza mücadele veren bir Kıbrıs Türk halkından rahatlıkla bahsedebiliriz." dedi.

Amcaoğlu, KKTC'nin kendi üreticisi, sanayicisi ve ticaret erbabıyla gösterdiği var olma mücadelesinin başarıyla devam ettiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, Bakanlık olarak diğer kurumların da katkılarıyla KKTC'nin maruz kaldığı ekonomik ambargo ve izolasyonun, Türkiye üzerinden aşılması için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Dilemre, iş insanları için yeni fikir ve ortaklıkların gelişeceğini anlattı.

Türkiye-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ise KKTC'nin güvenliğinin, yatırım için uygun olduğunu gösterdiğini söyledi.

İzolasyonlar bizi yıldıramaz

KTTO Başkanı Turgay Deniz, odanın kuruluşundan bu yana Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Deniz, "Kıbrıs Türk halkı, izolasyonlar altında yaşam mücadelesi vermektedir. Ancak ne kadar izolasyon uygulanırsa uygulansın, Türkiye yanımızda olduğu sürece bu izolasyonlar bizi yıldıramaz." dedi.

EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren, KKTC'nin, Mavi Vatan'ın sarsılmaz muhafızı ve Türk Dünyası'nın Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu ifade etti.

TÜRKSİT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kurnaz ise KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü yapıya kavuşmasının, Türk Dünyası'nın Akdeniz'deki stratejik konumunu güçlendirmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Amcaoğlu ile Deniz'e günün anısına plaket takdim etti.



