Hedef güçlü KKTC

Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından düzenlenecek “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Güçlü, Egemen Geleceği İçin Vizyon ve Proje Çalıştayı”, 29-31 Temmuz tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nde yapılacak.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, çalıştayla ilgili açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi’nin,

23 Mayıs 2019 tarihinden bu yana hükümetlerin büyük ortağı olarak ülkeye önemli hizmetler kazandırdığını belirtti.

“KKTC’yi güçlendirmek, devletimizi daha ileri noktalara taşımak, halkımızın refahını artırmak, ana vatan Türkiye ile karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşliğe dayalı sarsılmaz ilişkilerimizi her alanda geliştirmek temel hedefimizdir.” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Son altı yılda kendi imkanlarımızı en verimli şekilde değerlendirirken, ana vatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle ülkemize tarihi nitelikte, değerli, yaşamsal yatırımlar ve projeler kazandırdık. UBP olarak önümüzdeki dönem, başlattıklarımızı tamamlamak, daha büyük hedefleri hayata geçirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Bu anlayışla düzenlediğimiz Vizyon ve Proje Çalıştayı, ortak aklı kurumsallaştıracak, ülkemizin, halkımızın sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi aynı hedefte, ortak raporlarda buluşturacak, geleceğe ilişkin yeni vizyonların ve güçlü projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Çalıştayımıza katkı sağlayacak tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara şimdiden teşekkür ediyor, başarılı ve verimli bir çalışma süreci diliyorum.”

Uzman isimler bir araya gelecek

Bu arada UBP’den verilen bilgiye göre çalıştay, üç gün sürecek. Çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, eski ve halen görev yapan bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile alanlarında çok sayıda uzman isim bir araya gelecek.

Çalıştay kapsamında oluşturulacak komitelerde katılımcılar; görüş, öneri ve projelerini paylaşacak, hazırlayacakları raporlarla KKTC’nin gelecek dönem yol haritasına katkı sağlayacak. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak raporların, Ulusal Birlik Partisi’nin gelecek dönem politika ve icraatlarının gerçekleşme süreçlerinde "önemli kaynaklar" olacağı belirtildi.

Komiteler, çalıştayın tamamlanmasının ardından da faaliyetlerini sürdürecek, belirli aralıklarla toplanarak, yeni öneriler geliştirecek ve hükümetle, UBP’nin çalışmalarına sürekli katkı sağlayacak.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından, “Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Komitesi”, “Genel Ekonomi, Maliye, Ticaret ve Sanayi Komitesi”, “Turizm ve Kültür Komitesi”, “Tarım Komitesi”, “Gençlik ve Spor Komitesi”, “İçişleri ve Yerel Yönetimler Komitesi”, “E-Devlet, Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Komitesi”, “Genel Sağlık Komitesi”, “Çalışma Yaşamı ve Sosyal Politikalar Komitesi” ile “Genel Eğitim ve Üniversiteler Komitesi” çalışmalarıyla devam edecek.



