Hedefim topluma  katkı sağlamak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevini yalnızca temsili bir rol olarak görmediğini belirterek, bilgi ve deneyimini topluma katkı sağlayacak projelerde değerlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Beş yaşındaki Toprak'ın annesi olan Erhürman, kadın emeğinin görünür kılınması, çevre alanındaki çalışmalar, çocuklara yönelik projeler ve eşi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile 13 yıllık birlikteliklerini Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) anlattı.

Erhürman, 1979 yılında Lefkoşa'da polis bir baba ile anestezi teknisyeni bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

20 Temmuz Fen Lisesi ve Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erhürman, çevre mühendisi kimliğinin yanı sıra uzun yıllar çevre alanında sivil toplum ve meslek örgütlerinde görev yaptı.

Çevre Mühendisleri Odası'nın kurucuları arasında yer alırken dört dönem başkanlık yaptı. Çevre danışmanlığı alanında da çalışmalar yürüten Erhürman, Cumhurbaşkanı eşi olarak üstlendiği görevi yalnızca temsili bir rol olarak değil, bilgi ve deneyimini toplum yararına kullanabileceği bir sorumluluk alanı olarak gördüğünü ifade etti.

“Çevre ve İklim Masası” kuruldu

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde birçok çalışma masası kurulduğunu ifade eden Erhürman, bunlardan birinin de Çevre ve İklim Masası olduğunu söyledi.

Erhürman, “Su Yönetimi Çalışma Grubu’ oluşturduk” dedi.

Yeniden Yeşil Kıbrıs Projesi

Erhürman, “Yeniden Yeşil Kıbrıs” projesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve belediyelerin iş birliğiyle ülke genelinde geniş çaplı bir ağaçlandırma seferberliği gerçekleştirildiğini dile getirdi. Erhürman, proje kapsamında 18 belediyenin desteğiyle 27 farklı dikim alanına eşzamanlı 14 bin 300 adet fidan dikimi yapıldığını belirtti.

Kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi

Erhürman, çevre başta olmak üzere farklı alanlarda kurumlar arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışma zemini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı'nın saygınlığını koruyarak tarafları bir araya getirmeye çalıştıklarını belirten Erhürman, yalnızca çevre değil, diğer önemli toplumsal konularda da benzer çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kadınlar konusunda girişimler

Çalışma alanlarının yalnızca çevre konularıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Erhürman, ülkedeki kadın örgütleriyle de sürekli temas halinde olduklarını ve yürüttükleri çalışmalara destek vermek amacıyla çeşitli iş birlikleri geliştirdiklerini ifade etti.

Kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların sosyal yaşamda daha güçlü yer almasına yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirten Erhürman, sivil toplum örgütleriyle ortak hareket etmenin toplumsal sorunların çözümünde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Kadın Kooperatifleri ağı

Erhürman, ülkede faaliyet gösteren beş kadın kooperatifinin her birinin çok değerli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu kooperatiflerin kadınların hem ekonomik hayatta hem de sosyal yaşama katılımını güçlendirdiğini ifade eden Erhürman, kadın emeğinin görünür kılınması ve kadınların üretim süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesi açısından önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Çocuklar konusunda çalışmalar

Nilden Bektaş Erhürman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Çünkü Hayallerin Cinsiyeti Olmaz" temalı bir belgesel hazırladıklarını söyledi.

Belgeselin, toplumda kız ve erkek çocukları için uygun görülen meslek kalıplarını sorgulamayı amaçladığını belirten Erhürman, "Erkek işi" olarak görülen alanlarda çalışan başarılı kadınlarla bir araya geldiklerini ve onların hikâyelerini anlatarak kız çocuklarına ilham vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Erkan Dağlı ve Emine Ferit yönetiminde "Cumhurbaşkanlığı Çok Sesli Çocuk Korosu"nun kurulduğunu da açıklayan Erhürman, koronun çocukların sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Koronun ilk konserini başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Erhürman, "İlk konserlerini de verdiler, hepsiyle gurur duyduk." dedi.

Mesleğimden kopmayı hiç düşünmedim

Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı göreviyle birlikte hayatlarında yeni bir dönemin başladığını ancak mesleğini bırakmayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

Çalışma temposunun eskisi kadar yoğun olmadığını belirten Erhürman, halkın Tufan Erhürman'a önemli bir sorumluluk verdiğini, buna bağlı olarak kendisinin de farklı sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Buna rağmen mesleki hayatını sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Erhürman, "Elbette kendi işimi eskisi kadar yoğun bir şekilde yürütemiyorum ama iş hayatından kopmuş değilim. Kendi işimi ve mesleğimi bu süre boyunca devam ettirmek niyetindeyim." dedi.

Dostlukla başlayan ilişki aşka dönüştü

Nilden Bektaş Erhürman, Tufan Erhürman ile 2013 yılında tanıştıklarını belirterek, bu yıl birlikteliklerinin 13'üncü yılını kutladıklarını söyledi.

İlişkilerinin, Tufan Erhürman'ı henüz milletvekili adayı olduğu dönemde bir televizyon programında izleyip konuşmasından etkilenmesiyle başladığını anlatan Erhürman, kısa süre sonra İskele Bölgesi'ndeki petrol kazasının ardından deniz kirliliğinin ele alındığı bir toplantıda tanıştıklarını ve dostluklarının burada başladığını ifade etti.

Zamanla arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü belirten Erhürman, "Her şeyden önce çok iyi iki arkadaşız. Sohbet etmeyi, birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Hayatımız her zaman yoğundu ama bu yoğunluk içinde birbirimize tutunmayı ve birbirimizden destek almayı bilen bir çift olduk." dedi.

Ailece birlikte geçirilen zamana önem verdiklerini vurgulayan Erhürman, cumartesi günlerini "anne-baba günü", pazar günlerini ise "anne-baba-Toprak günü" olarak değerlendirdiklerini belirtti. Zaman zaman resmi etkinlikler nedeniyle bu planların değişebildiğini ifade eden Erhürman, insanlarla bir arada olmaktan keyif aldıkları için bu durumun da günlerine ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

‘Başkan değil o, Toprak'ın babasıdır’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, 5 yaşındaki oğulları Toprak'ın çocukluğunu yoğun çalışma temposundan ve yetişkinlerin dünyasından uzak tutmaya özen gösterdiklerini anlattı.

Toprak'ın yaşıtlarıyla vakit geçirerek, oyun oynayarak ve keşfederek büyümesini önemsediklerini söyleyen Erhürman, "Toprak henüz 5 yaşında ve 5 yaşındaki bir çocuğun hayatında ne olması gerekiyorsa ona o ortamı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Nilden Bektaş Erhürman ise eşi Tufan Erhürman'ın çocuklarla güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, unutamadığı bir anıyı paylaştı. Toprak'ın bir gün okula giderken bir kişinin Tufan Erhürman'a "Günaydın Başkan" diye seslenmesi üzerine koşarak "Başkan değil o, Toprak'ın babasıdır." dediğini aktaran Erhürman, "Sanıyorum tam olarak duymak istediğimiz bir cevaptı." ifadelerini kullandı.

Çift, oğulları Toprak'a henüz telefon ya da tablet vermediklerini, günde yalnızca bir saat çizgi film izlemesine izin verdiklerini de söyledi. Bu kararın bilinçli bir yasaktan çok, Toprak'ın resim yapma, kitaplara bakma ve oyuncaklarıyla oynama gibi aktivitelere duyduğu ilgiyi koruma isteğinden kaynaklandığını belirten Nilden Bektaş Erhürman, ailece müzik dinlediklerini, yürüyüşler yaptıklarını, saklambaç ve kendi ürettikleri oyunları oynamayı sevdiklerini ifade etti. Tercih ettikleri müziklerin ise çoğunlukla 70'ler Türkçe pop şarkıları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı eşi, çevre mühendisi ve Toprak’ın annesi görevlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir denge içinde sürdürmeye çalışacağını söyleyen Erhürman, önümüzdeki dönemde çevre, kadın, Kıbrıs kültürü ve çocuk odaklı projelere öncelik vermek istediğini belirtti.



