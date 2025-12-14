Maliyetler düşürüldü

Dış ticaret açığının önemli bir bölümünü turizm gelirlerinden sağlayan Güney Kıbrıs, bu yıl 4 milyon turist hedefini aştığı halde, sektörün daha da gelişmesi için yeni teşvik önlemlerini yürürlüğe koydu.

Elde edilen bilgilere göre; otellerin rekabet gücünü artırmak amacıyla otel ve restoranlarda KDV oranı yüzde 19’dan 9’a gerilerken, kurumlar vergisi de yüzde 12.5 oranına geriledi. Bu rakamın AB üyesi ülkeler içinde en düşüğü olduğu belirtildi. Kuzey Kıbrıs’ta ise kurumlar vergisi yüzde 20 oranında.

Otel yenileme hibesi yüzde 50 ile 75 arası olmakla birlikte kırsal kesimde bu rakam yüzde 85’e kadar çıkabiliyor.

Güney Kıbrıs’ta sağlık turizminin gelişmesi için yüzde 75’e kadar hibe uygulaması yapılıyor.

Kırsal bölgede yatırımları teşvik amacıyla dağlık bölgelerle birlikte yine yüzde 75’e kadar hibe uygulaması yapılıyor.

Su arıtma teşvikleri

Güney Kıbrıs’ta su krizinin baş göstermesi nedeniyle otellere denizden arıtma karşılığında 3 milyon dolarlık bir paket hazırlanırken, elektrik tüketiminde yüzde 40 ile 60 arasında AB destek fonu uygulanıyor. Yunanistan’ın da benzer bir teşvik uyguladığı belirtilirken, KKTC’de böylesi bir teşvik bulunmuyor.

Kongre turizminin gelişmesine önem veren Güney Kıbrıs, bunun için de otellere 30 bin Euro’ya kadar teşvik veriyor. Türkiye ve KKTC’de böylesi bir uygulama yapılmıyor.

Ürün lansman hibesi 30 bin Euro, uluslararası yarışmalar için de 10 bin Euro olarak belirlendi.

Sağlık turizmi

Rum Yönetimi sağlık turizminin geliştirilmesine de büyük önem veriyor. Bu amaçla hibe programının yanı sıra tesis desteği veriyor. Dijital turizmde altyapı desteği, spor ve özel ilgi turizminde hibe programı uygulanıyor.